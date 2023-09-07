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Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество»: темы, новости, спикеры

12:12, 07.09.2023

На форуме работает выездная редакция «Реального времени»

Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество»: темы, новости, спикеры
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Казани стартовал первый крупный международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». На нем российские регионы и китайские провинции смогут обсудить актуальные вопросы по развитию сотрудничества. Среди гостей форума — делегации из провинций, с которыми у Татарстана подписаны межрегиональные межправительственные соглашения: Шаньдун, Хунань, Сычуань, Аньхой, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Чунцин. Также в программе форума — подписание соглашений, культурная и спортивная программы. На форуме при поддержке АО «ТАИФ-НК» работает выездная редакция «Реального времени».

Чжоу Лицюнь, председатель Союза китайских предпринимателей в России

Олег Протопопов, заместитель генерального директора ОЭЗ «Иннополис»

Тимур Шагивалеев, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

Артем Щербина, заместитель генерального директора АО «ТАИФ-НК» по коммерции

Виктор Никитин, генеральный директор ООО «Бипиум»

Лю Шэн и Фэн Чжань, студенты из Китая


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