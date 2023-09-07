Температура воды на пляжах Татарстана на сегодняшний день не соответствует требованиям безопасности

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

С 1 сентября в Татарстане завершился купальный сезон. На сегодняшний день температура воды на пляжах республики не соответствует требованиям безопасности. Об этом сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова.

По ее словам, в этом году на территории Татарстана было задекларировано 56 пляжей, что на 8 больше, чем в 2022-м. С завершением купального сезона матросы-спасатели также закончили работу и покинули свои посты.

В целом температура воды на пляжах уже достигает 17 градусов, что не соответствует норме и представляет опасность.

Напомним, с начала купального сезона в Татарстане утонули 53 человека, шесть из которых были детьми. При этом удалось спасти 31 человека, в том числе 11 детей. Чаще всего люди погибали из-за того, что купались в необорудованных местах.



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Максим Кокунин