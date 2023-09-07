Китайские предприниматели назвали наиболее привлекательные отрасли для ведения бизнеса в Татарстане
Особую заинтересованность у представителей бизнеса из Поднебесной вызывают машиностроение, электросети, инфраструктура и завод КАМАЗ. Такое мнение «Реальному времени» выразил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.
— Татарстан показал хорошие результаты сотрудничества, здесь сложился хороший инвестиционный климат. Здесь много проектов. Экономическая зона «Алабуга» интересует многих китайских инвесторов, — рассказал он нам.
Еще Чжоу Лицюнь привел успешный пример компании Haier, которая производит бытовую технику и открыла свой завод в Набережных Челнах в 2016 году. По его мнению, многие китайские предприятия хотят идти по этому пути.
Товарооборот между КНР и Татарстаном составил $1,6 млрд. Как считает собеседник, по итогам этого года показатель может существенно вырасти.
В середине июня раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой представительства Haier в России Людмилой Романовой. Стороны обсудили дальнейшее развитие производств Haier в Набережных Челнах, реализацию новых проектов, в том числе в рамках индустриального парка.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым