Китайские предприниматели назвали наиболее привлекательные отрасли для ведения бизнеса в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Особую заинтересованность у представителей бизнеса из Поднебесной вызывают машиностроение, электросети, инфраструктура и завод КАМАЗ. Такое мнение «Реальному времени» выразил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

— Татарстан показал хорошие результаты сотрудничества, здесь сложился хороший инвестиционный климат. Здесь много проектов. Экономическая зона «Алабуга» интересует многих китайских инвесторов, — рассказал он нам.

Еще Чжоу Лицюнь привел успешный пример компании Haier, которая производит бытовую технику и открыла свой завод в Набережных Челнах в 2016 году. По его мнению, многие китайские предприятия хотят идти по этому пути.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Товарооборот между КНР и Татарстаном составил $1,6 млрд. Как считает собеседник, по итогам этого года показатель может существенно вырасти.



В середине июня раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой представительства Haier в России Людмилой Романовой. Стороны обсудили дальнейшее развитие производств Haier в Набережных Челнах, реализацию новых проектов, в том числе в рамках индустриального парка.

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Айрат Назипов