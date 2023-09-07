Суд в Татарстане закончил конкурсное производство против обанкротившегося автодилера «АКОС»

Компания почти полностью погасила долги перед кредиторами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана завершил конкурсное производство в отношении обанкротившегося автодилера «АКОС-Закамье». Свою работу закончил и конкурсный управляющий компании, пустив ее имущество с молотка. После продажи всего нажитого фирма Александра Старикова выплатила кредиторам 178 млн рублей, тем самым закрыв долги перед ними. Подробнее о компании и ее крахе — в материале «Реального времени».



Имущество было продано почти на 200 млн рублей

Иск о признании компании банкротом направил Ак Барс Банк еще в 2018 году. В том же году заявление о признании банкротом ликвидируемого должника «АКОС-Закамье» подал бизнесмен Марат Каримов. Тогда же было открыто конкурсное производство.

В рамках дела о банкротстве были заявлены требования пяти кредиторов, сумма исков составляла 148 млн рублей. В 2016 году на предприятии была проведена инвентаризация имущества, также конкурсным управляющим «АКОС-Закамье» были приняты меры по выявлению и взысканию дебиторской задолженности. Например, в 2016 году «АКОС-Закамье» взыскивало 6,3 миллиона рублей с «АКОС-Плюс». К слову, на тот момент у «Плюса» зафиксировали убытки в 36 млн рублей, выручка составила 761 млн рублей. «АКОС-Закамье» показал убыток более чем в 4 млн рублей, при этом выручка составила 1,37 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме этого, «АКОС-Закамье» взыскал с «СТО АКОС-Альметьевск» в свою пользу 9 млн рублей долга, 1,1 млн рублей процентов за пользование суммой займа, еще 2 млн рублей процентов за несвоевременный возврат денег. Также в 2019 году к субсидиарной ответственности привлекался основатель и гендиректор «АКОСа» Александр Стариков. Но по этому делу конкурсный управляющий «Закамья» получил отказ. Всего же сумма денег, полученных от реализации имущества компании, составила 195 млн рублей. Именно из этой суммы была погашена часть задолженности перед кредиторами «АКОС-Закамья». Им было выплачено 178 млн рублей. Процент удовлетворения требований кредиторов составил 55,4%. Таким образом, конкурсный управляющий добился того, что имущество и деньги «АКОСа» стали отсутствовать, и дальше проводить конкурсное производство просто нецелесообразно.

В итоге суд вынес решение завершить и само производство в отношении «АКОС-Закамья». Он установил, что по итогам работы конкурсного управляющего было продано все имущество компании и пополниться оно больше не может.

Как автодилер «АКОС» умирал в судах

В 2017 году Ак Барс Банк подал иск на сумму в 312,6 млн рублей сразу к нескольким компаниям, которые входили в ГК «АКОС». Претензии предъявлялись к ООО «Автосалон-К», ООО «АКОС Плюс», ООО «АКОС-Закамье», ООО «Агростройтранс-ОПТ» и ООО «Автосалон Премиум». На тот момент уже шли процессы по долгам «АКОСа», иски о несостоятельности к различным ООО подали сразу пять банков — «Тимер Банк», «Промсвязьбанк», АКИБАНК, Ак Барс Банк и Сбербанк.

В то же время основатель и гендиректор «АКОСа» Александр Стариков находился в стадии банкротства. Например, на тот момент с иском на 171,3 млн рублей к нему пришел «Тимер Банк», который требовал признать несостоятельность Старикова. Долг топ-менеджера возник по трем кредитам, которые лично он не брал. Непосредственным заемщиком было входящее в группу «АКОС» ООО «Комавто», а Стариков был поручителем. При этом ранее суд признал его долги перед «Промсвязьбанком», Акибанком, Ак Барс Банком, «Энергобанком» и Сбербанком, и сумма долга продолжала расти и даже успела достигнуть 787 млн рублей. Сам же руководитель компании говорил в судах, что ему попросту нечем расплачиваться с долгами.

realnoevremya.ru (архив)

С исками Сбербанка связана история с продажей здания автосалона на Горьковском шоссе. Как сообщало «Реальное время», это здание находилось в залоге у банка, его выставили на продажу. При этом объект недвижимости оказался не самым привлекательным для покупателей активом — банку пришлось несколько раз скидывать по 10 млн рублей от начальной цены в 213,5 млн. Зимой 2017-го стало известно, что это здание отошло к казанской компании «Вежари», совладельцами которой являются Евгений и Луиза Сеньковские, развивающие цветочную сеть «Букет столицы». Сделка по приобретению здания стоила им 106,8 млн рублей. Причем продажа жемчужины «АКОСа» по модели «голландского аукциона» состоялась лишь с третьей попытки. Как следует из документов, размещенных на сайте банкротств, стартовая цена многократно снижалась: сначала она была определена в 213,5 млн рублей, позже — 160,2 млн рублей, спустя время она установилась на отметке в 138,8 млн рублей, а в конце зафиксировалась на уровне 117,5 млн рублей. Но, как итог, продано здание было за 106,8 млн рублей.

«АКОС» продал и другие объекты недвижимости, уже через профильные агентства. На аукцион выставляли два автосалона Nissan и Datsun за 299 млн рублей в общей сложности. В том же году появилось объявление о продаже последнего автосалона «АКОСа» в Казани, расположенного на улице Аделя Кутуя, 96, за 298 млн рублей.

Наследие «АКОСа» использовали и под строительство МФЦ

В 2019 году «Реальное время» сообщало, что в многофункциональный центр превратился один из «осколков» автоимперии «АКОС». Его открыли на проспекте Победы, 214, где до этого располагался дилерский центр Nissan. Здесь на полутора тысячах кв. м разместился зал приема заявителей с пятьюдесятью окнами приема.

Другие объекты бывшей автомобильной империи превратились в торговые объекты.

realnoevremya.ru/Илья Репин





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