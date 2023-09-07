Товарооборот между Татарстаном и Кировской областью составляет 6 млрд рублей

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором Кировской области Александром Соколовым. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество — межрегиональный товарооборот находится на уровне 6 миллиардов рублей.

Многие татарстанские предприятия развивают производственную кооперацию и торговые связи с партнерами из Кировской области. В частности, Татарстан поставляет грузовики, шины, нефтепродукты, синтетические каучуки, азотные удобрения, стекло, широкую номенклатуру продуктов питания, продукцию легкой промышленности, холодильники и многие другие товары. Из Кировской области ввозят лесоматериалы, каустическую соду, силовые кабели, бетонные изделия, продукты питания, обувь и спецодежду.

— Есть возможности по наращиванию партнерства в сфере молодежной политики, реализации социальных проектов, в области туризма, — передает слова Минниханова его пресс-служба.

Кроме того, Татарстан готов поделиться опытом по управлению строительным комплексом и инфраструктурному развитию, поддержке предпринимательства, созданию инфраструктуры для привлечения инвесторов.



На форуме РОСТКИ раис республики встретился с руководством Международной выставочной корпорации «Чжэньвэй», с председателем китайской части Российско-Китайской палаты, председателем Китайской Торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции Чжан Юйцзином, с генеральным директором Kangrun Group Ван Гуймином и вице-президентом компании Hynovation У Гопином. Еще он провел встречу с председателем Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнем и с председателем совета директоров международной китайской компании развития CHN Energy У Цюанем.



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Айрат Назипов