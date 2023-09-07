За купание в необорудованных местах с начала лета в Татарстане оштрафовали 64 человека

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С начала купального сезона в Татарстане за нахождение в необорудованных и опасных местах оштрафовали 64 человека. Об этом сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по республике Регина Гаязова.

По ее словам, каждый из этих граждан получил административное предупреждение и штраф, варьирующийся от 1 до 1,5 тысячи рублей. Также она рассказала, что в текущем году за распитие алкоголя в общественных местах, предназначенных для купания, оштрафовали 102 татарстанцев.

Напомним, с начала купального сезона в Татарстане утонули 53 человека, шесть из которых были детьми. При этом удалось спасти 31 человека, в том числе 11 детей. Чаще всего люди погибали из-за того, что купались в необорудованных местах.



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Максим Кокунин