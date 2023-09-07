Коронованный змей снова появился на здании Адмиралтейской конторы Казани

Фото: предоставлено realnoevremya.ru компанией

Символ Казани — коронованный змей снова появился на здании Адмиралтейской конторы — на своем историческом месте, в отреставрированном виде. В последнее время Зилант оказался в центре внимания общественности. Первой казанцев потрясла новость о продаже оригинала статуи легендарного змея — ее копия украшает вход в метро станции «Кремлевская». Позитивная же новость о Зиланте пришла с улицы Карла Маркса, где на историческом здании провели реставрационные работы по восстановлению геральдического знака.

Частные предметы искусства украсят интерьеры Адмиралтейской конторы

Одним из ярких событий последнего времени в Казани стала реставрация зданий на Карла Маркса, где произошли изменения, возвратившие улице звание «жемчужины города», которое ей присвоил исследователь Василий Егерев. И одно из таких важных достижений связано с реставрацией герба Казанской губернии, размещенного на здании Адмиралтейской конторы в центре Казани.



— Несколько лет элемент фасада на здании Адмиралтейской конторы на улице Карла Маркса дожидался своего часа — разрешения на реставрацию. Сразу же как документ был получен, начались работы по восстановлению декоративных элементов фасада: массивной короны и самого герба, где расположен знаменитый змей. На этом реставрационные работы не будут завершены, в планах внедрить концепцию использования Адмиралтейской конторы, сделать данное здание новым словом в развитии культурной жизни региона, объединить интеллигенцию вокруг искусства и истории. Здесь планируется открыть вторую очередь Музея частных коллекций, которая станет точкой притяжения для казанцев и гостей города. По проекту планируется воссоздать аутентичные интерьеры в стиле русских императоров, внесших большой вклад в развитие Казани. Наполнение будет обеспечено антикварными предметами XVII—XIX вв. из Большого собрания изящных искусств. Сегодня проект частично реализован в Доме приемов на Карла Маркса, 18 и на Карла Маркса, 16 — в доме Александрова, где расположилась его первая очередь и где разместились предметы из частной коллекции Алексея Семина, вновь вернувшиеся в Россию. Сегодня коллекция постоянно пополняется, в Казани на хранении уже находятся более 7 тысяч предметов и они должны занять свое достойное место в выставочной экспозиции. Планируется, что эти предметы будут основой интерьеров Адмиралтейской конторы, а проект станет настоящей сенсацией для культурной жизни Татарстана» — прокомментировал восстановление Зиланта генеральный директор УК «Капитал-Траст-Инвест» Роберт Хайруллин.

Эскизный проект 3D предоставлено realnoevremya.ru компанией

На протяжении многих лет Казань является лидером среди федеральных городов в вопросах сохранения национального наследия и культурного кода. Проектам развития исторического центра здесь уделяется большое внимание со стороны инвесторов, бизнеса и органов власти, что улучшает внешний вид города, создает платформу для привлечения инвестиций и дает импульс для притока гостей в Казань, открывая для них новые туристические места и маршруты.

Зилант до и после реставрации

Здание Адмиралтейской конторы расположено в самом центре столицы Татарстана, и оно считается одним из самых известных и значимых архитектурных сооружений улицы Карла Маркса. Сооружение построили в XVIII веке. В разные периоды своего существования оно наполнялось различными функциями: в нем располагались административные государственные учреждения, городская больница, кардиологический центр. Здание наделялось общественной функцией, практически весь период своей жизнедеятельности, что сказалось непозитивным образом на его сохранении.

В 2012 году с целью реставрации объекта здание было передано компании ASG invest и уже в 2013 году, к Универсиаде, фасад был полностью отреставрирован, на основе архивных чертежей на здании был установлен герб Российской империи с символом Казанской губернии — Зилантом. Работали над объектом специалисты реставрационных мастерских Международного института антиквариата. Как говорят специалисты института, в таком варианте герб был утвержден императором Александром II в 1856 году: «В серебряном щите черный коронованный дракон, крылья и хвост червленые, клюв и когти золотые; язык червленый». Щит увенчан Большой императорской короной — главным символом власти российских монархов. На Большом и Малом государственных гербах Российской империи герб Казани всегда изображался первым среди гербов, окружавших центральный щит. Казанский Зилант олицетворяет собой созидающую силу, символизирует мощь, величие, жизнь и свет, мудрость, непобедимость и вечное возрождение.

Зилант на здании Адмиралтейской конторы до восстановительных работ. предоставлено realnoevremya.ru компанией

В июне 2023 года компания получила согласие Комитета РТ по охране ОКН на работы по восстановлению объекта, в том числе и на укрепление участков лепного декора фронтона. Герб стал центральным элементом внимания реставраторов, так как его состояние вызывало беспокойство профессионалов, слишком долго Зилант ждал своего разрешения.



— Реставрационные работы — это процесс, требующий внимательного и аккуратного подхода к каждой детали. После долгих и тщательных усилий реставраторов герб Казанской губернии был восстановлен в полной красе и теперь сияет на фасаде Адмиралтейской конторы. Работы на фронтоне длились в течение месяца. Специалистами были сделаны слепки утраченных элементов — части короны, голова Зиланта. Часть работ провели в мастерских, частично приходилось работать непосредственно на самом здании, в ночное время, — рассказывает директор реставрационных мастерских Международного института антиквариата Иван Никонов.

Каждый отреставрированный предмет становится свидетельством времени. Такие свидетельства помогают сохранить и передать культурное наследие будущим поколениям, чтобы они тоже могли наслаждаться произведениями искусства и почувствовать себя связанными с прошлым.

Зилант на здании Адмиралтейской конторы после восстановительных работ. предоставлено realnoevremya.ru компанией

Про инвестирование в ОКН



Здания, являющиеся объектами культурного наследия, представляют историческую, архитектурную и культурную ценность для общества. Восстановление и поддержание памятников истории и архитектуры требует постоянного внимания со стороны инвесторов. Цель сохранить не только внешний облик, но и историческую ценность и уникальность. А это требует значительных вложений как временных, так и финансовых.

— Инвесторы должны обеспечивать регулярное обслуживание и реставрацию зданий, чтобы сохранить их в исходном состоянии или вернуть к прежней славе. Часто поддержание зданий оказывается финансово затратным процессом, поскольку требуется использование специализированных материалов и услуг по проведению реставрационных работ. Окупаемость таких вложений не всегда гарантирована, — отметил Роберт Хайруллин.

Однако, несмотря на потенциальные финансовые затраты, сохранение зданий культурного наследия имеет неоспоримое значение для будущих поколений. Они являются ключевыми элементами культуры народа и исторической идентичности. Это становится стимулом для развития местности, превращая ее в привлекательное направление для горожан, бизнеса и туризма, создавая благоприятную основу для роста экономики региона.

— Затраты могут включать ремонт, реставрацию, безопасность, регулярное обслуживание и поддержание архитектурной целостности соответствующего времени и стиля. Несмотря на высокие издержки, вложения в поддержание культурного наследия обычно не окупаются прямым финансовым доходом. Однако сохранение и охрана этих зданий имеет высокую социокультурную и историческую значимость, что способствует глубокому пониманию богатого наследия региона, — указал собеседник издания.

Восстановление герба Казанской губернии на здании Адмиралтейской конторы дает новую жизнь этому важному символу города и подчеркивает его культурное значение. Это яркий пример того, как внимание к историческим деталям может украсить городскую среду и вдохновить жителей и гостей на большее уважение и понимание богатства истории Казани.

Татьяна Харитонова