Чистая прибыль российских банков может превысить 2,6 трлн и стать рекордной

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году российские банки могут получить более 2,6 трлн рублей чистой прибыли, прогнозируют в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА).



По мнению экспертов агентства, банки могут достичь такого результата в том числе благодаря способности сектора зарабатывать на падении курса рубля. Отмечается, что даже при нейтральном результате операций на валютном рынке кредитные организации способны получать процентный и комиссионный доход в объеме, который сопоставим с показателем первого полугодия 2023 года.

За семь месяцев этого года прибыль банков составила 2 трлн рублей. ЦБ прогнозировал, что итоговый результат превысит 2,4 трлн рублей. В АКРА считают высокой вероятность установления нового рекорда в 2,6 трлн рублей и больше, сообщает «Интерфакс».

Российский банковский сектор в январе — мае 2023 года заработал 1,4 трлн рублей чистой прибыли. Из указанной суммы в мае банки заработали 273 млрд рублей (доходность на капитал в годовом выражении — 25,9%), что почти на четверть больше, чем в апреле, когда показатель составил 224 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко