С 1 октября РЖД проиндексируют зарплату своих сотрудников на 3%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) с 1 октября этого года проиндексирует заработную плату железнодорожников на 3%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Повышение зарплаты коснется и сотрудников связанных с РЖД частных образовательных организаций и учреждений здравоохранения.

Как отметили в организации, это уже вторая индексация оплаты труда в текущем году. Общий размер повышения тарифных ставок и окладов составит 5,3%, что соответствует величине прогнозного индекса потребительских цен Министерства экономического развития России.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году средняя зарплата машиниста поезда РЖД по стране составляет 70 тысяч рублей в месяц, а его помощник получает 48 тысяч рублей. При этом заработная плата проводника в среднем составляет 44 тысячи рублей (в Казани — от 47 до 53 тысяч рублей). В то же время контролер в пригородных поездах получает от 65 тысяч рублей, монтер путей (путеец) — от 25 до 40 тысяч рублей, а диспетчер — от 39 тысяч рублей.

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Максим Кокунин