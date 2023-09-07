Исполком Казани утвердил проект застройки в Советском районе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Казани утвердили проект застройки юго-восточнее жилого массива Вишневка в Советском районе вдоль реки Нокса, следует из постановления мэрии города.



Решение приняли по результатам общественных обсуждений, которые проводились с 8 июня по 6 июля 2023 года.

Площадь территории проекта планировки и межевания составляет 23,6 га. Из них под индивидуальные и блокированные жилые дома — как существующие, так и проектируемые — отведено 11,3 га, под дошкольные образовательные организации — 0,5 га; под объекты торговли, культурно-бытового обслуживания — 0,2 га, территории улиц и проездов — 5,48 га; озелененные территории общего пользования — 4,4 га; территория под инженерные сооружения составит 0,1343 га.

Количество планируемых земельных участков — 252, площадью от 150 кв. м.

скриншот realnoevremya.ru из проектной документации

Вдоль Ноксы могут появиться почти 400 индивидуальных и блокированных жилых домов общей площадью 47,8 тысячи квадратных метров. Вместе с ними планируется построить два детсада и многофункциональный комплекс, а вот школа в этом месте не предусмотрена. На данный момент проект планировки находится на стадии общественных обсуждений, которые продлятся до 8 июля. Подробности — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко