Татарстанцам пообещали теплую погоду в выходные

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Татарстанцев ожидает теплая и облачная с прояснениями погода в ближайшие выходные. При этом в республиканском Гидрометцентре предупредили, что местами в эти дни пройдут дожди.

Так, в субботу, 9 сентября, в дневные часы столбики термометров поднимутся до +17… +22°, а в воскресенье, 10 сентября, до +15... +20° С.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели, 11 и 12 сентября, сохранится циклонический характер погоды. Также местами прогнозируются небольшие дожди и северный ветер. В этот период температурный фон составит ночью +6... +11° и +14... +19° днем.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В предстоящие сутки, 8 сентября, в тыловой части циклона сохранится холодная погода, местами с небольшим дождем. Ночью температуры понизятся до +3... +8°, днем будет не выше +12... +17°.

По прогнозам профессора кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, бабье лето в республике может выпасть на середину — конец сентября. Юрий Переведенцев уточнил, что явление это обычное и бывает всегда. Лишь редко бывает, что такого не происходит. Формируется бабье лето в результате антициклона, и от области высокого давления становится сухо.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов