«Существует риск посадки на мель»: уровень воды в Куйбышевском водохранилище — ниже многолетних значений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По состоянию на 6 сентября уровень воды в Куйбышевском водохранилище составил 50,4 метра (по Балтийской системе высоты), что на 1,62 метра ниже отметки прошлого года — из-за этого существует риск посадки судов на мель. Об этом сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Татарстану Регина Гаязова.

При этом специалист отметила, что, по средним многолетним значениям на эту дату, уровень воды стал ниже на 1,48 метра.

— Соответственно, существует риск посадки на мель. Мы рекомендуем судоводителям передвигаться только в проверенных местах. Если же заходите в незнакомое место, обязательно пользоваться эхолотом и идти на пониженной скорости, — подчеркнула Гаязова.



Напомним, этим летом площадь обмеления Волги достигла невероятных размеров. Как рассказывали синоптики, одна из причин этой проблемы — жаркая погода. Среднемесячная температура превысила 5 градусов от климатической нормы, а осадков в республике выпало в три раза меньше обычного.

Что касается посадки на мель, то в начале сентября такой случай произошел вблизи села Кирельское в Татарстане, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.По предварительным данным, инцидент случился около 23 часов 4 сентября. Буксируемая теплоходом Н-3291 «Валентин Троегубов» баржа №1787У, загруженная поваренной солью, села на мель на 1396 км реки Волга. Посадка произошла в 100 метрах за левой кромкой судового хода и не мешает движению судов.

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Максим Кокунин