Форум РОСТКИ: Татарстан позвал китайцев в автопром, а Коми и Кировская область — в лес

Товарооборот между Китаем и Татарстаном составил $1,6 млрд и по итогам этого года существенно возрастет

«Россия и Китай могут максимально активно работать на межрегиональном уровне», — заявил раис Татарстана Рустам Минниханов, призывая китайский бизнес к более тесным контактам с российскими регионами. Казалось бы, первый российско-китайский форум РОСТКИ в Казани дал старт укреплению экономических отношений, но в действительности Китай — давний партнер республики. На выставке татарстанский лидер с таким пристрастием изучал собираемые на калининградском «Автоторе» китайские автомобили, что «пропустил» новинку китайского автопрома. В то же время губернаторы богатых лесом регионов искали новые возможности для расширения экспорта древесины.

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На открывшийся первый Международный форум «Россия — Китай» приехал представительный десант. Около 200 компаний КНР. Это абсолютное большинство представителей китайского бизнеса, заинтересованного в расширении сотрудничества с Россией. Почему выбрали Казань?

— Татарстан показал хорошие результаты сотрудничества, здесь сложился хороший инвестиционный климат, — рассказал «Реальному времени» председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь перед началом выставки.

Чтобы не быть голословным, собеседник издания привел конкретные цифры.

— Товарооборот между КНР и Татарстаном составил $1,6 млрд, и я думаю, что по итогам года этот показатель существенно вырастет, — заявил он.

«Татарстан показал хорошие результаты сотрудничества», — рассказал «Реальному времени» председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

По его словам, приезд крупных компаний КНР в Казань подтверждает их заинтересованность в расширении сотрудничества с Россией. Среди гостей — представители компаний из провинций Шаньдун, Хунань, Сычуань, Аньхой, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Чунцин, с которыми у Татарстана подписаны межрегиональные межправительственные соглашения.

— Здесь много проектов. Экономическая зона «Алабуга» интересует многих китайских инвесторов, — отметил китайский предприниматель.

По его словам, особую заинтересованность у представителей бизнеса из Поднебесной вызывают машиностроение, электросети, инфраструктура и КАМАЗ, а успешный пример компании Haier мотивирует пойти по ее пути.

Ждем конкретных договоренностей и соглашений

И действительно, Китай настолько давний партнер Татарстана, что романтический «конфетно-букетный» период во взаимоотношениях остался позади.

— Мы ждем конкретных договоренностей и соглашений между российскими и китайскими компаниями в разных формах, — заявил Рустам Минниханов на открытии бизнес-форума РОСТКИ, подчеркнув, что встреча с китайским бизнесом впервые проходит в таком формате, и выразив благодарность за то, что китайские партнеры откликнулись на предложение. — Россия и Китай могут максимально активно работать на межрегиональном уровне.

В заключение он пригласил гостей принять участие во втором бизнес-форуме РОСТКИ, который пройдет с 14 по 18 ноября в Казани.

«Мы ждем конкретных договоренностей и соглашений между российскими и китайскими компаниями», — заявил Рустам Минниханов. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Подхватив эту мысль, глава Коми Владимир Уйба заявил о готовности расширить экспорт древесины, минеральных удобрений и угля. Он приехал в Казань по приглашению руководства Татарстана.

— Китай — крупнейший партнер Коми. Надеемся, что этот форум будет способствовать укреплению наших связей и позволит найти новые ростки, — заявил он.

В том же ключе высказался губернатор Кировской области Александр Соколов: «Руководители России и Китая своим дружеским и деловым отношением создали основу для долговременного сотрудничества наших стран. И я уверен, что это сотрудничество даст свои плоды в ближайшее время. Это взаимодействие регионов, предприятий и конкретных людей. Этот форум — важное мероприятие для налаживания этого взаимодействия. Кировская область сейчас динамично развивается и расширяет свои межрегиональные и международные связи. У нас уже есть хорошие примеры сотрудничества предприятий нашего региона с предприятиями Китая: мы поставляем продукцию лесопромышленного комплекса, удобрения. Китайские партнеры поставляют нам продукцию станкостроения, машиностроения. Я считаю, что у нас большие возможности для принципиально нового уровня сотрудничества».

Россия и Китай могут максимально активно работать на межрегиональном уровне. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Тайный смысл РОСТКОВ

Советник по торгово-экономическим вопросам Посольства Китая в России Юй Хунчи был оптимистичен по поводу расширения сотрудничества с Россией. Он напомнил, что в марте этого года глава КНР Си Цзиньпин сразу после избрания председателем совершил первый визит в Москву, после чего экономические отношения двух стран пошли в рост.

Внешнеторговый оборот Китая с Россией вырос на 36% и составил $134 млрд, сообщил спикер. Одним из крупных инвесторов КНР стала компания «Хайер», построившая завод в Набережных Челнах. За 13 лет было проведено несколько масштабных форумов для усиления сотрудничества, но самого главного события он ждет в будущем году.

— В 2024 году пройдет саммит участников БРИКС, который, как ожидается, предоставит новые возможности и придаст импульс нашим странам, — заявил Юй Хунчи.

За 13 лет было проведено несколько масштабных форумов для усиления сотрудничества между Россией и Китаем. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Напоследок он решил объяснить, почему форум называется РОСТКИ. «Первая часть названия значит «Россия», вторая часть — «Китай», а между ними — буква «Т» — «Татарстан», — разложил он транскрипцию слова на чисто русском языке.

На красном ковре

После этого Рустам Минниханов, Александр Соколов и Владимир Уйба вместе с китайскими бизнесменами отправились осматривать выставку промышленных достижений. «Татнефть», СИБУР, ТАИФ-НК, «Алабуга», Газпромбанк сохранили экспозиции с выставки TatOilExpo 2023, не став вывозить их с «Казань Экспо» до российско-китайского форума. А за их стендами на красном ковре красовались сверкающие внедорожники и люксовые седаны. Над ними висели аншлаги брендов — Haval, Chery, Exeed. Всего выставили 24 модели роскошных автомобилей. А флагманом экспозиции стал серый внедорожник Tank 500, чьи поставки начались в Россию в феврале этого года. Базовая цена — от 8 млн рублей.

Рустам Минниханов с пристрастием осматривал только те китайские автомобили, которые собираются в России. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

— Tank 500 — новинка только для российских автолюбителей. Ее премьера прошла в Китае три года назад, там ее давно покупают, — рассказал дилер этой марки в Казани.

Но Рустам Минниханов с пристрастием осматривал только те китайские автомобили, которые собираются в России. Среди них наиболее массовые модели Kaiyi E5, Baic x35, Baic u5 plus и Haval Jolion. Промышленная сборка первых двух налажена на калининградском заводе «Автотор». Их стоимость сопоставима с ценником на автомобили «Лада» и начинается от 2 млн рублей. «Какие они молодцы!» — приговаривал раис республики. Однако позже стало известно, в Татарстане может быть налажена сборка строительной спецтехники китайской Sany Group Company. Днем Рустам Минниханов встретился с директором по развитию бизнеса SANY в России Антоном Николаевым, который рассказал о планах по локализации своих производств в России, сообщила пресс-служба раиса Татарстана.



Среди тех, кто плотно работает с китайским автопромом, — челнинская ГК «Раритэк». Несколько лет назад она выкупила у Foton конструкторскую документацию на сборку городских автобусов Lotos.

— У нас план — развернуть сборку автобусов по полному циклу, хотя можно было просто покупать автобусы. Но решили осваивать у себя и теперь выплачиваем роялти за документацию. Сейчас автобус Lotos локализован на 75%, но часть комплектующих мы все равно покупаем у Foton, — рассказал гендиректор Рафаэль Батыршин.



В сентябре компания собирается запустить производство топливных баков для сжиженного природного газа, проектная мощность — 5 тысяч в год.

По словам гендиректора ОЭЗ «Алабуга» Тимура Шагивалеева, текущих проблем в отечественном автопроме можно было бы избежать, если бы в свое время федеральные чиновники откликнулись на инициативу татарстанской команды по сборочному производству в республике китайских автомобилей.

— В 2006 году, когда ОЭЗ «Алабуга» была еще только создана, одним из первых потенциальных резидентов, который там должен был быть, была компания «Грейт Уолл Моторс», это то, что сейчас по сути Haval. В тот момент наша команда была молодой, неопытной и оптимистичной, мы инвестировали огромную энергию в то, чтобы убедить, что это не примитивные автомобили, у них есть будущее. Но в Минэкономразвития и Минпромторге России нас не услышали. Сказали, что есть европейские автомобили, есть американские, которые лучше. Наверно, на тот момент это было так. И в итоге тогда это решение не было принято. Я думаю, что если бы оно было принято, то локализация производства сегодня была бы 90%. И санкционное западное давление воспринималось бы намного легче, — рассказал Шагивалеев.

Но как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Продажи китайских автомобилей бьют все рекорды. По данным аналитиков «Открытие Авто», за первую половину 2023 года автопроизводители из Поднебесной уже реализовали в нашей стране больше автомобилей (168 тысяч), чем за весь прошлый год, увеличив долю рынка с 10,6% до 46%.