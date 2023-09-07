Татарстанские депутаты рассмотрят 18 вопросов в день послания Рустама Минниханова Госсовету

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В день ежегодного послания Рустама Минниханова Госсовету Татарстана депутаты намерены рассмотреть 18 вопросов. В их числе 12 проектов республиканских законов и один федеральный законопроект, сообщила секретарь Госсовета Лилия Маврина.

К первому чтению подготовлены законопроекты, которыми вносятся изменения в Бюджетный, Избирательный и Семейный кодексы республики, Кодекс о муниципальной службе, в отдельные законодательные акты, а также в республиканские законы о транспортном налоге, о местном референдуме, о местном самоуправлении, об инновационной деятельности, о промышленной политике, об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, об образовании и ряд других.

Во втором чтении будет рассмотрен законопроект о внесении изменений в статьи 4 и 5 республиканского закона о государственном имуществе.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Кроме того, в рамках сорок седьмого заседания парламентарии также рассмотрят обращение Государственного совета к министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову о реконструкции спортивно-оздоровительных лагерей образовательных организаций высшего образования.

Напомним, осенняя сессия парламента откроется 14 сентября в 10.00 в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева сорок шестым заседанием, в рамках которого раис Татарстана Рустам Минниханов огласит ежегодное послание. В этот же день в 12.00 в Государственном совете состоится сорок седьмое заседание парламента.

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Айрат Назипов