Итоги дня: новые атаки ВСУ, сроки службы мобилизованных, попытки поджога военкоматов
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 1 августа:
- В Татарстане уже третий раз за последние 4 дня попытались поджечь военкомат. Происшествие произошло в Казани, подозреваемую задержали. Женщина бросила коктейль Молотова в служебную машину у здания на Лукина. Возгорания не последовало.
- В Минобороны России сообщили об очередной попытке атаки тремя украинскими дронами объектов в Москве и Московской области ночью 1 августа. Два украинских БПЛА уничтожены над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области, третий беспилотник удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Однако, потеряв управление, он потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-сити».
- Управление делами раиса Татарстана готово выделить на техническую защиту информации объектов информатизации 6,7 млн рублей, финансирование обеспечат из республиканского бюджета. Работы будут оказываться в присутствии сотрудников Управления делами раиса Татарстана.
- Член Комитета Государственного совета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Эдуард Шарафиев внес в Госсовет республики проект федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», предлагающий дополнить статью 19 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» пунктом, который обозначит сроки службы мобилизованных.
- В Татарстане в очередной раз вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Решение принято в связи с установлением IV класса пожароопасности.
- За 5 лет в Татарстане создали 13 новых особо охраняемых природных территорий. Таким образом, их площадь выросла на 20%, или на 95 тысяч гектаров. Всего особо охраняемые природные территории в республике занимают 465 тысяч га, или 7% от всей площади региона.
- Председатель Госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам Федор Батков уточнил, что в планах создание еще шести особо охраняемых природных территорий. Также Батков рассказал, что в Татарстане в 2025 году планируют перевыпустить Красную книгу республики.
- На строительство дорог к жилым комплексам в Советском и Ново-Савиновском районах Казани выделят 529 млн рублей. Работы планируют провести на улицах Крылова и Бухарской, от улицы Жиганова до улицы Родины в юго-западной части Советского района и на улице Козина — от пр. Фатыха Амирхана до ул. Сибгата Хакима в юго-восточной части Ново-Савиновского района.
- В России должна появиться федеральная государственная информационная система легкового такси. В новую систему в течение суток будут поступать данные из трех региональных реестров — это перевозчики, автомобили такси и службы заказа. Система будет пополняться сведениями о предоставлении, приостановлении, возобновлении или аннулировании разрешений для такси.
- В Зеленодольском районе Татарстана завершили реконструкцию двух мостов. Как рассказал журналистам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин, за прошлый год в республике было отремонтировано 33 аварийных моста, в этом же году будет восстановлено уже 44. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Татарстане в качестве кандидатов на дополнительных выборах муниципальных депутатов зарегистрировали 563 человека. 156 человек зарегистрировались от ЛДПР, 122 — от «Единой России», 75 — от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», 39 — от КПРФ, 15 — от «Новых людей и двое — от «Гражданской инициативы». Еще 154 татарстанца выдвинули свои кандидатуры в порядке самовыдвижения.
- В пятницу и субботу, 4 и 5 августа, с 14:00 до 23:00 в Казани будет недоступен для движения участок ул. Сибгата Хакима на отрезке от пересечения с ул. Декабристов до пересечения с ул. Абсалямова. Улицу Бондаренко перекроют на участке от дома №3 по ул. Сибгата Хакима до примыкания к ул. Сибгата Хакима. Ограничения связаны с проведением праздника «Я выбираю небо».
- Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану обвинило исполком Альметьевского района в незаконных договорах с ритуальной компанией МАУ «Медицинский центр детоксикации «Визит», которая занимается эвакуацией тел умерших или погибших граждан с места их обнаружения. Подробности — в нашем материале.
- Ректором Казанского национального исследовательского технологического университета утвержден Юрий Казаков. Напомним, с 2020 года он занимал должность врио ректора КНИТУ.
- Объемы промышленного производства в Татарстане в январе — июне 2023 года увеличились, по сравнению с первым полугодием прошлого года, на 3,1%. Во втором квартале рост по отношению к аналогичному периоду 2022-го составил 5,9%.
- В Казани за первое полугодие текущего года бесплатные земли получили 38,9% многодетных семей. А по республике этот показатель выше — 64,3% от общего числа многодетных семей. Всего в регионе право на бесплатное получение земельного участка имеют 77,9 тысячи семей.
Ключевые события 524-го дня специальной военной операции на Украине:
- Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали на брифинге в Брюсселе обратилась к России с призывом не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации боевых действий на Украине и подчеркнула, что не имеет никакой информации о происхождении атаковавших Москву беспилотников.
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к госнаградам экипаж танка за проявленное мужество и героизм в ходе отражения атаки бронегруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. По данным СМИ, экипаж российского танка поразил семь единиц техники ВСУ, еще несколько украинских машин были поражены противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией.
- В Минобороны России сообщили, что ночью киевский режим осуществил попытку террористической атаки с применением трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря, все катера были своевременно обнаружены и уничтожены.
- В министерстве также рассказали, что сегодня ночью ВСУ попытались атаковать патрульные корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков». Уточняется, что атаки были отражены, а все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.
- В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Краснолиманском направлениях.
- На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск продолжали вести наступление и занимать более выгодные позиции в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики.
- Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение восьми скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Тимковка, Кисловка, Котляровка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.
- На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Райгородок, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 103-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах.
- Кроме того, уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Залиман Луганской Народной Республики, Новоандреевка, Спорное, Берестовое, Кременец, Вольное Донецкой Народной Республики, Мичурина, Балочки, Конские Раздоры Запорожской области, Старая Збурьевка, Раденск и Новая Каховка Херсонской области.
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Илина ХакимоваОбщество
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