В Госсовет Татарстана внесли законопроект о сроках службы мобилизованных

В Государственный совет Татарстана внесли проект федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», предлагающий дополнить статью 19 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» пунктом, который обозначит сроки службы мобилизованных. Инициативу внес член Комитета Госсовета республики по государственному строительству и местному самоуправлению Эдуард Шарафиев.



— В указе президента России от 21 сентября 2022 года №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» отсутствует информация о сроках службы мобилизованных граждан и основаниях их увольнения. Ничего не говорится о сроках службы мобилизованных и в федеральном законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации», не предусмотрено в законе и установление такого срока, — указал депутат в своем telegram-канале.

Шарафиев отметил, что ротация мобилизованных — вопрос, который волнует как самих призванных по частичной мобилизации, так и их родственников:

— Полагаю, что принятие законопроекта позволит снизить социальную напряженность среди призванных в рамках частичной мобилизации граждан и их родственников, поскольку предусматривает установление сроков прохождения военной службы гражданами, призванными в рамках частичной мобилизации, — написал Шарафиев.

В июле в Татарстане расширили категории участников спецоперации, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Как сообщает пресс-служба республиканского Минюста, Госюрбюро республики и адвокаты будут оказывать бесплатную юрпомощь военнослужащим, сотрудникам Росгвардии, мобилизованным лицам, участникам добровольческих формирований, а также членам их семей.

Депутаты Госдумы обсуждают возможность увеличения срока отпуска для мобилизованных. Так, председатель Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов положительно отнесся к этой идее.

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Маргарита Головатенко