В Казани ограничат движение на двух улицах из-за праздника «Я выбираю небо»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На этой неделе в Казани ограничат движение по улицам Сибгата Хакима и Бондаренко по обеим сторонам. Это связано с проведением праздника «Я выбираю небо», сообщает мэрия города.

В пятницу и субботу, 4 и 5 августа, с 14.00 до 23.00 недоступен для движения будет участок ул. Сибгата Хакима на отрезке от пересечения с ул. Декабристов до пересечения с ул. Абсалямова. Улицу Бондаренко перекроют на участке от дома №3 по ул. Сибгата Хакима до примыкания к ул. Сибгата Хакима.

Напомним, праздник «Я выбираю небо» состоится в Казани 4 августа на площадке у Центра семьи «Казан» с 18.00 до 22.00. В этом году он пройдет без традиционного авиашоу. В Минпромторге Татарстана объяснили это «объективными причинами».



realnoevremya.ru/Максим Платонов

На празднике выступит российская группа «Любэ». На сцену также выйдут татарстанские артисты: «Казан егетлэре», победители и лауреаты фестиваля «Наше время — Безнең Заман», коллективы предприятий республики, лауреаты фестиваля «Созвездие — Йолдызлык» и так далее



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Татьяна Демина