Минобороны России: ВСУ попытались атаковать морскими беспилотниками корабли Черноморского флота

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Минобороны России сообщили, что сегодня ночью вооруженные силы Украины попытались атаковать патрульные корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», об этом говорится в заявлении министерства.

— Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульных кораблей «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота, выполняющих задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя, — говорится в сообщении.

Уточняется, что атаки были отражены, а все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.

— Корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота продолжают выполнять поставленные задачи, — добавили в Минобороны России.

В Минобороны России утром также сообщили о попытке атаки тремя украинскими дронами объектов в Москве и Московской области ночью 1 августа, два БПЛА удалось уничтожить в воздухе средствами ПВО, еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, но, потеряв управление, он потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-сити».



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Илина Хакимова