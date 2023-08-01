В Татарстане планируют создать еще шесть особо охраняемых природных территорий

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане планируют создать еще шесть особо охраняемых природных территорий. Об этом рассказал председатель Госкомитета республики по биологическим ресурсам Федор Батков на брифинге в кабмине региона.

— Создание планируемых ООПТ позволит сохранить природные комплексы, — сообщил он.

В Мензелинском районе Татарстана для сохранения природных комплексов, в том числе массива широколиственных лесов, растений и животных, занесенных в Красную книгу республики, должны создать природный комплекс в окрестностях родника «Шифа». В Азнакаевском районе планируют создать ООПТ «Колония сурков».

На территории Алексеевкого и Рыбно-Слободского района Татарстана появится «Колония чаек», чтобы сохранить колонии чаек-хохотуний, сформировавшиеся как постоянное место гнездования при строительстве моста через Каму, и среду их обитания. В Чистопольском районе создадут ООПТ «Места гнездования большой белой цапли», в Алексеевском районе — «Мокрые курнали», а в Апастовском районе — «Болото сфагново-верховое».

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На сегодняшний день в Татарстане особо охраняемые природные территории занимают 465 тысячи га, или 7% от всей площади республики. На территории региона расположены две федеральные ООПТ и 149 памятников природы.

Как рассказал Федор Батков, за пять лет в Татарстане создали 13 новых особо охраняемых природных территорий. Таким образом, их площадь выросла на 20%, или на 95 тысяч гектаров.



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Татьяна Демина