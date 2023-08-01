В Казани вновь попытались поджечь военкомат — виновницу задержали

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Казани в очередной раз попытались поджечь военкомат, подозреваемую задержали, сообщили «Реальному времени» источники.



Женщина бросила коктейль Молотова в служебную машину у здания на Лукина. Возгорания не последовало. Виновницу задержали на месте. Обстоятельства случившегося выясняются.

Это уже третья попытка поджога военкомата в столице Татарстана за последние четыре дня. Вечером 29 июля 62-летняя женщина после угроз мошенников облила бензином и подожгла стену военного комиссариата Кировского и Московского районов на Кызыл-Армейской улице.

Еще одну попытку предприняли днем 31 июля — тогда целью стало здание на ул. Аэропортовской.

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Маргарита Головатенко, Ирина Плотникова