В Татарстане на довыборы муниципальных депутатов выдвинулись 563 кандидата

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в качестве кандидатов на дополнительных выборах муниципальных депутатов зарегистрировали 563 человека. Такие данные приводит Центризбирком республики.

156 человек зарегистрировались от ЛДПР, 122 — от «Единой России», 75 — от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», 39 — от КПРФ, 15 — от «Новых людей и двое — от «Гражданской инициативы». Еще 154 татарстанца выдвинули свои кандидатуры в порядке самовыдвижения.

Выборы в Татарстане пройдут в Единый день голосования в 36 районах республики. Замещению также подлежит мандат депутата Казанской городской думы по Павлюхинскому одномандатному избирательному округу №16 в Приволжском районе столицы республики.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, 10 сентября в России пройдут выборы различного уровня, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав 26 регионов федерации и депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 16 субъектах.



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Татьяна Демина