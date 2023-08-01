На строительство дорог к новым ЖК в Казани выделят 529 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На строительство дорог к жилым комплексам в Советском и Ново-Савиновском районах Казани выделят 529 млн рублей.



Работы планируют провести на улице Крылова и Бухарской от улицы Жиганова до улицы Родины в юго-западной части Советского района и на улице Козина от Фатыха Амирхана до ул. Сибгата Хакима в юго-восточной части Ново-Савиновского района.

В Советском районе находится ЖК «Яратам», который обещают сдать уже к 2024 году. В Ново-Савиновском районе расположены ЖК «Свобода», ЖК Savin House и ЖК Savin Family.

Работы необходимо завершить до 31 марта 2024 года.

На строительство дорог в населенных пунктах под Казанью планируют выделить 824,4 млн рублей из бюджета Татарстана. Дороги планируют построить до начала апреля 2024 года.

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Маргарита Головатенко