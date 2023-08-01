«В Татарстане в аварийном состоянии находится порядка 400 мостов»

Фото: realnoevremya.ru / Динар Фатыхов

В Зеленодольском районе Татарстана завершили реконструкцию двух мостов. В эксплуатацию были введены искусственные сооружения через реку Хрустальную на автомобильной дороге Нижние Вязовые — Станция Албаба и через реку Булатку на автомобильной дороге Тюрлема — Нурлаты — Бурундуки. Как рассказал журналистам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин, за прошлый год в республике было отремонтировано 33 аварийных моста, в этом же году будет восстановлено уже 44. Подробнее — в материале «Реального времени».

«В этом году из аварийного состояния в нормативное нам удастся перевести 60 мостов»

На реконструкцию моста через реку Хрустальную было потрачено 45 миллионов рублей. Длина сооружения составляет 20 метров. Отремонтирован объект по новым технологиям, а покрыт асфальтобетоном.

Мост через реку Хрустальную на автомобильной дороге Нижние Вязовые — Станция Албаба. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Что касается второго объекта, на него ушло 83 миллиона рублей. Длина моста составляет 32 метра. После реконструкции на сооружении появилось двухполосное движение, ширина каждой полосы — 3 метра. За время стройки мост был демонтирован, также рабочие провели расчистку русла реки и установили тоннельные части.

Мост через реку Булатку на автомобильной дороге Тюрлема — Нурлаты — Бурундуки. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как рассказал журналистам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин, в прошлом году в республике было отремонтировано 33 аварийных моста. В этом же году будет восстановлено 44 искусственных сооружения, в том числе 31 мост будет введен в эксплуатацию.

— На сегодняшний момент шесть искусственных сооружений уже работают. Всего в республике в аварийном состоянии находится порядка 400 мостов. В этом году из аварийного состояния в нормативное нам удастся перевести 60 мостов. Ремонт будет профинансирован по нацпроекту, — сказал Чукин.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Заметим, что программа затрагивает как крупные региональные объекты, например 96-метровый мост через реку Дымку в Ютазинском районе, так и местные малые мосты — в том числе мост через реку Пяти Родников в селе Старый Утямыш длиной 18 метров. При реализации программы по возможности сохраняются существующие конструкции, но если они уже морально устарели и физически изношены, выполняется их замена — вплоть до замены всего моста.

«В этом году в республике будет построено 27 километров новых дорог»

Также Чукин рассказал, что будет сделано в Татарстане в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По его словам, за этот год в республике будет построено 27 километров новых дорог. По нацпроекту, который действует в республике с 2017 года, в регионе отремонтировано более 1 тысячи километров дорог. К 2024 году республиканским властям предстоит выйти на следующие показатели: достижение более 50% соответствия региональной сети дорог и 85% развития городских агломераций.

— В Татарстане многое делается в плане развития транспортной инфраструктуры. Сегодня реализуются такие крупные объекты, как М-12, продолжается реконструкция М-7, развитие движения по дороге Казань — Екатеринбург. Особо важно, что, помимо крупных социально значимых объектов, в республике строятся дороги и мосты, которые направлены на развитие внутренней инфраструктуры. Это дороги по туристическим маршрутам, которые мы приводим в порядок. Реализуется программа подъездов к садоводческим обществам, развитие дорожной сети сельхозпредприятий, — сообщил замминистра.

Он добавил, что в рамках нацпроекта в Татарстане предусмотрено развитие информационных транспортных систем, на эти цели выделено более 200 миллионов рублей. Светофорные объекты появятся в Казани и Набережных Челнах. В этих городах перекрестки будут оснащены детекторами транспорта и адаптивной системой управления.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Это позволит полностью интегрировать светофоры в автоматизированные системы управления дорожным движением. То есть программа будет регулировать движение в удаленном формате, — заключил Артем Чукин.

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Артур Казанцев