Управление делами раиса Татарстана выделит 6,7 млн рублей на защиту от кибератак

Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

Управление делами раиса Татарстана готово выделить на техническую защиту информации объектов информатизации 6,7 млн рублей. Финансирование работ обеспечат из республиканского бюджета.

Работы предусматривают аттестацию двух автоматизированных рабочих мест на базе ПЭВМ и одного на базе электронной пишущей машинки. Их необходимо выполнить в течение 30 дней с момента заключения контракта.

Подрядчик также должен провести аттестации нескольких выделенных помещений со спецобследованием. В частности, он должен проверить выполнение организационных требований руководящих документов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Работы, предусмотренные контрактом, будут оказываться в присутствии сотрудников Управления делами раиса Татарстана. Оно обеспечит необходимые условия для оказания услуг.

За последний год сайты властей Татарстана неоднократно подвергались кибератакам. В июне 2023-го информационные системы правительства республики подвергаются хакерским атакам со стороны недружественных стран на протяжении двух дней.

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Татьяна Демина