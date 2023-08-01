В Татарстане в 2025 году должны перевыпустить Красную книгу республики

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в 2025 году планируют перевыпустить Красную книгу республики. Об этом рассказал председатель Госкомитета республики по биологическим ресурсам Федор Батков на брифинге в кабмине региона.



— Хотелось бы отметить, что в соответствии с действующим законодательством мы обязаны переиздавать Красную книгу не реже одного раза в десять лет. В настоящее время идет большая работа подготовительная. В 1995 году издание было, в 2016-м и в 2025-м нам четвертое издание необходимо, — сообщил он.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

На сегодняшний день в Татарстане под особой охраной находится 631 редкий и находящийся под угрозой исчезновения вид животных, растений и грибов, который можно встретить на территории республики. Это 226 животных, 318 растений и 87 грибов. Они занесены в Красную книгу Татарстана.

Напомним, главным редактором третьего издания Красной книги Татарстана выступил экс-министр лесного хозяйства республики Алмас Назиров. В нее входили 224 редких вида животных, 340 видов растений и 48 видов грибов.



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Татьяна Демина