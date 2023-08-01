Ректором КНИТУ-КХТИ утвердили Юрия Казакова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ректором Казанского национального исследовательского технологического университета утвержден Юрий Казаков, сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.



Казаков родился 21 мая 1976 года в селе Бетьки Рыбно-Слободского района Татарстана. В 1998 году окончил Казанский государственный технологический университет (ныне — КНИТУ). С 2020 года — врио ректора КНИТУ.

В 2007 году Юрию Казакову было присвоено ученое звание доцента по кафедре технологий синтетического каучука, в 2019 — ученая степень доктора технических наук. Автор 133 научных и учебно-методических работ и 10 патентов на изобретение.

Процедура выборов ректора в КНИТУ-КХТИ стартовала в конце марта. На пост ректора КНИТУ-КХТИ претендовали три человека. Это Юрий Казаков, и.о. проректора по научной работе и инновациям Руслан Сафин и директор Нижнекамского химико-технологического института Ильдар Ахметов. Казаков был избран ректором КНИТУ в мае этого года.

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Маргарита Головатенко