В России осенью появится федеральная единая система учета такси

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В России должна появиться федеральная государственная информационная система легкового такси. Власти рассчитывают, что это позволит усилить контроль за перевозками и повысить их безопасность, сообщают «Известия».



Как пояснили в пресс-службе правительства, в новую систему в течение суток будут поступать данные из трех региональных реестров — это перевозчики, автомобили такси и службы заказа. Система будет пополняться сведениями о предоставлении, приостановлении, возобновлении или аннулировании разрешений для такси.

Эксперты считают, что создание ФГИС такси необходимо. Руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» (МЕФТ) Станислав Швагерус указывает, что ее появление позволит привести региональные реестры такси к единому знаменателю и систематизировать данные.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По мнению вице-президента национального автомобильного союза Антона Шапарина, система откроет возможность для самозанятых попасть в реестр такси, минуя услуги посредников:

— Системы нужно создать не только на федеральном, но и на региональном уровне. В ряде регионов реестры такси представляют собой чуть ли не допотопные амбарные книги, — сказал он и подчеркнул, что до запуска федеральной системы такси остается совсем мало времени, а сделать это за месяц —практически невозможно.

Заместитель председателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков отмечает — на создание такой системы нужен как минимум год и еще пара лет — на ее тестирование, иначе сбоев избежать не удастся.

В начале июля в Татарстане приняли закон о такси. В частности, новые правила устанавливают для автомобилей такси единый цвет. Также по закону будет создан региональный реестр, куда войдут все данные о перевозчиках такси. Депутаты раскритиковали проект республиканского закона.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко