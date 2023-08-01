ЕС призвал Россию не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации боевых действий на Украине

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Евросоюз призвал Россию не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации боевых действий на Украине, сообщает ТАСС.



Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали на брифинге в Брюсселе обратилась к России с призывом и подчеркнула, что не имеет никакой информации о происхождении атаковавших Москву беспилотников.

— Оружие, поставляемое по линии Европейского фонда мира, может быть использовано только для защиты территориальной целостности Украины, — добавила она.

Сегодня в Минобороны России сообщили о попытке атаки тремя украинскими дронами объектов в Москве и Московской области ночью 1 августа. Два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО, третий удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы.



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Маргарита Головатенко