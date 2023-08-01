Минобороны России: пресечена попытка атаки украинскими БПЛА по объектам в Москве и области

В Минобороны России сообщили о попытке атаки тремя украинскими дронами объектов в Москве и Московской области ночью 1 августа, об этом говорится в сообщении ведомства.

— Два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области, — уточнили в министерстве.

Третий беспилотник удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы:

— Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, и, потеряв управление, он потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-сити», — уточнили Минобороны России.

Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь сообщил, что после атаки украинских дронов на «Москва-сити» нарушено остекление площадью 150 квадратных метров, поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Информации о пострадавших нет.

Ночью и утром 30 июля были также пресечены очередные попытки киевского режима осуществить террористическую атаку по Москве и Крыму. Попытку нападения на столицу России пресекли утром 30 воскресенья. Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два беспилотника подавили средствами радиоэлектронной борьбы, и они, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-сити».

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Илина Хакимова