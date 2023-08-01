В Татарстане за пять лет площадь особо охраняемых природных территорий выросла на 20%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане за пять лет площадь особо охраняемых природных территорий выросла на 20%. Об этом рассказал председатель Госкомитета республики по биологическим ресурсам Федор Батков на брифинге в кабмине региона.

— Только за пять лет создано 13 охраняемых природных территорий — 95 тысяч гектаров добавилось плюсом к территории. То есть в динамике увеличилась площадь на 20%. Это неплохо, динамика неплохая, — сказал он.

В Татарстане особо охраняемые природные территории занимают 465 тысяч га, или 7% от всей площади республики. На территории региона расположены две федеральные ООПТ и 149 памятников природы.



realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Федор Батков напомнил, что в России насчитывается более 12 тысяч особо охраняемых природных территорий различных категорий, статуса и режимов охраны. Они занимают 242,1 млн га, или 14,4% всей площади страны.



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Татьяна Демина