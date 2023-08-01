Объемы промпроизводства в Татарстане в первом полугодии выросли на 3,1%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Объемы промышленного производства в Татарстане в январе-июне 2023 года увеличились по сравнению с первым полугодием прошлого года на 3,1%. Во втором квартале рост по отношению к аналогичному периоду 2022-го составил 5,9%.

Наибольший рост объемов промпроизводства в первой половине 2023 года в республике продемонстрировал энергетический сектор — на 4,6% пот отношению к аналогичному периоду прошлого года. В обрабатывающем секторе он составил 3,7%, а в добыче полезных ископаемых — 2,1%, сообщает Татарстанстат.

Объемы генерации электроэнергии в январе-июне 2023 года увеличились по сравнению с первым полугодием прошлого года на 8,7%.

Снижение объемов промпроизводства в Татарстане в первом полугодии 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022-го показали только отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений — на 10,9%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, самый высокий темп роста объемов промпроизводства в первом полугодии 2023 года зарегистрировали в начале лета. В июне он составил 6% по отношению к аналогичному месяце прошлого года.

В феврале 2023 года объемы промышленного производства в Татарстане по сравнению с аналогичном месяцем прошлого года выросли на 1,5%. В марте они в годовом выражении упали на 0,6%,а в апреле продемонстрировали рост на 5,9%. В мае этого года объемы промышленного производства в республике выросли по сравнению с последним месяцем весны 2022-го на 5,9%.



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Татьяна Демина