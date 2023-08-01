«Ритуальный» скандал в Альметьевске: ФАС усмотрела сговор исполкома с «кладбищенскими»
«Услуга может быть оказана любым хозяйствующим субъектом»
Как выяснило «Реальное время», Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану обвинило исполком Альметьевского района в незаконных договорах с ритуальной компанией МАУ «Медицинский центр детоксикации «Визит», которая занимается эвакуацией тел умерших или погибших граждан с места их обнаружения.
Разбирательство началось с подачи прокуратуры Татарстана. Надзорное ведомство отправило письмо антимонопольщикам в октябре 2022 года. Установлено, что в марте 2019 года альметьевские власти выпустили постановление «Об определении специализированной организации по вопросам эвакуации тел умерших или погибших граждан с места их обнаружения в Альметьевском районе». Согласно документу, эти обязанности были возложены на МАУ «Медицинский центр детоксикации «Визит».
Если говорить проще, то компания должна была заниматься подвозом тел до морга вне зависимости от места обнаружения погибшего — в ДТП на трассе, дома или на улице. Также она должна заниматься подготовкой документации и дальнейшим подвозом тел на кладбище. По сути обеспечивала гарантированный в таких случаях перечень услуг.
Во время разбирательства в деле УФАС Татарстана опиралось на закон «О погребении и похоронном деле» и ГОСТ 32609-2014: «Эвакуация останков умерших или погибших представляет собой транспортирование останков умерших или погибших от места смерти, гибели или обнаружения к местам вскрытия и хранения».
— Исходя из взаимосвязанных положений федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и ГОСТ 32609-2014 следует, что такая услуга, как «эвакуация тел умерших или погибших граждан с места их обнаружения», не входит в гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, следовательно, может быть оказана любым хозяйствующим субъектом, занимающимся деятельностью в указанной сфере, на конкурентной основе, — указывается в документах.
«Все на себя взяла одна конкретная организация при поддержке органа власти»
Как объяснили «Реальному времени» в республиканском УФАС, альметьевским властям вменяют тот факт, что они своим постановлением с указанием конкретной организации предоставили центру «Визит» преимущество на оказание данного вида услуг, в то время как рынок этих услуг является конкурентным, а значит, доступным для других заинтересованных компаний.
— Услуга по доставке тел до морга вне зависимости от места их обнаружения представляет собой сферу, где участвовать могут и другие игроки рынка, а тут все на себя взяла одна конкретная организация при поддержке органа власти. Мы говорим о нарушении 15-й статьи 135-ФЗ в части бездействия органа власти, части 1 статьи 14.9 КоАП, — прокомментировали дело в антимонопольной службе.
Заметим, что в этом деле пока не поставлена точка и решения еще нет. Разбирательства между сторонами продолжатся в феврале 2024 года.
«Реальное время» направило запрос в исполком Альметьевского района.
«Похоронные дела» в Набережных Челнах и Пестречинском районе
Добавим, что случай в Альметьевском районе далеко не первый, когда УФАС берется за подобного рода «похоронные дела». Ярким примером был инцидент в Набережных Челнах. В 2021 году татарстанская антимонопольная служба заподозрила муниципальное предприятие «Горкоммунхоз» и частные фирмы «Мемориал-НЧ» и «Ритуал-НЧ» в нарушении закона «О защите конкуренции».
Как сообщили тогда в УФАС, компании могли заключить соглашения, которые препятствовали в доступе на рынок ритуальных услуг другим компаниям. По итогам разбирательств было возбуждено дело.
Прекращено оно было только в этом году. Исполком Челнов представил в УФАС документ о внесении изменений в постановление «Об организации похоронного дела». Спорные пункты отредактировали или признали утратившими силу. Комиссия решила, что выявленные признаки нарушения антимонопольного законодательства устранены. Также специалисты пришли к выводу, что действия исполкома не привели к ограничению конкуренции.
Еще одно подобное дело разворачивается в Пестречинском районе республики. Местная прокуратура установила, что на территории муниципалитета не созданы специализированные службы по вопросам похоронного дела, наделенные правом заниматься деятельностью по организации похорон и оказанию связанных с ними ритуальных услуг. Отсутствие таких служб в муниципалитете нарушает права неопределенного круга лиц на получение гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе
В октябре 2022 года надзорное ведомство потребовало от пестречинских властей устранить нарушения и наказать виновных. Однако администрация района никаких действий не предприняла. Теперь представители республиканской прокуратуры просят суд признать бездействие чиновников незаконным.
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