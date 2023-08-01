«Ритуальный» скандал в Альметьевске: ФАС усмотрела сговор исполкома с «кладбищенскими»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Услуга может быть оказана любым хозяйствующим субъектом»

Как выяснило «Реальное время», Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану обвинило исполком Альметьевского района в незаконных договорах с ритуальной компанией МАУ «Медицинский центр детоксикации «Визит», которая занимается эвакуацией тел умерших или погибших граждан с места их обнаружения.

Разбирательство началось с подачи прокуратуры Татарстана. Надзорное ведомство отправило письмо антимонопольщикам в октябре 2022 года. Установлено, что в марте 2019 года альметьевские власти выпустили постановление «Об определении специализированной организации по вопросам эвакуации тел умерших или погибших граждан с места их обнаружения в Альметьевском районе». Согласно документу, эти обязанности были возложены на МАУ «Медицинский центр детоксикации «Визит».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Если говорить проще, то компания должна была заниматься подвозом тел до морга вне зависимости от места обнаружения погибшего — в ДТП на трассе, дома или на улице. Также она должна заниматься подготовкой документации и дальнейшим подвозом тел на кладбище. По сути обеспечивала гарантированный в таких случаях перечень услуг.

Во время разбирательства в деле УФАС Татарстана опиралось на закон «О погребении и похоронном деле» и ГОСТ 32609-2014: «Эвакуация останков умерших или погибших представляет собой транспортирование останков умерших или погибших от места смерти, гибели или обнаружения к местам вскрытия и хранения».

— Исходя из взаимосвязанных положений федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и ГОСТ 32609-2014 следует, что такая услуга, как «эвакуация тел умерших или погибших граждан с места их обнаружения», не входит в гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела, следовательно, может быть оказана любым хозяйствующим субъектом, занимающимся деятельностью в указанной сфере, на конкурентной основе, — указывается в документах.

«Все на себя взяла одна конкретная организация при поддержке органа власти»

Как объяснили «Реальному времени» в республиканском УФАС, альметьевским властям вменяют тот факт, что они своим постановлением с указанием конкретной организации предоставили центру «Визит» преимущество на оказание данного вида услуг, в то время как рынок этих услуг является конкурентным, а значит, доступным для других заинтересованных компаний.

— Услуга по доставке тел до морга вне зависимости от места их обнаружения представляет собой сферу, где участвовать могут и другие игроки рынка, а тут все на себя взяла одна конкретная организация при поддержке органа власти. Мы говорим о нарушении 15-й статьи 135-ФЗ в части бездействия органа власти, части 1 статьи 14.9 КоАП, — прокомментировали дело в антимонопольной службе.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заметим, что в этом деле пока не поставлена точка и решения еще нет. Разбирательства между сторонами продолжатся в феврале 2024 года.

«Реальное время» направило запрос в исполком Альметьевского района.

«Похоронные дела» в Набережных Челнах и Пестречинском районе

Добавим, что случай в Альметьевском районе далеко не первый, когда УФАС берется за подобного рода «похоронные дела». Ярким примером был инцидент в Набережных Челнах. В 2021 году татарстанская антимонопольная служба заподозрила муниципальное предприятие «Горкоммунхоз» и частные фирмы «Мемориал-НЧ» и «Ритуал-НЧ» в нарушении закона «О защите конкуренции».

Как сообщили тогда в УФАС, компании могли заключить соглашения, которые препятствовали в доступе на рынок ритуальных услуг другим компаниям. По итогам разбирательств было возбуждено дело.

Прекращено оно было только в этом году. Исполком Челнов представил в УФАС документ о внесении изменений в постановление «Об организации похоронного дела». Спорные пункты отредактировали или признали утратившими силу. Комиссия решила, что выявленные признаки нарушения антимонопольного законодательства устранены. Также специалисты пришли к выводу, что действия исполкома не привели к ограничению конкуренции.

Фото: realnoevremya.ru/(архив)

Еще одно подобное дело разворачивается в Пестречинском районе республики. Местная прокуратура установила, что на территории муниципалитета не созданы специализированные службы по вопросам похоронного дела, наделенные правом заниматься деятельностью по организации похорон и оказанию связанных с ними ритуальных услуг. Отсутствие таких служб в муниципалитете нарушает права неопределенного круга лиц на получение гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе

В октябре 2022 года надзорное ведомство потребовало от пестречинских властей устранить нарушения и наказать виновных. Однако администрация района никаких действий не предприняла. Теперь представители республиканской прокуратуры просят суд признать бездействие чиновников незаконным.

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Артур Казанцев