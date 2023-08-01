В Татарстане вновь вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них машин

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане в очередной раз вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Решение принято в связи с установлением IV класса пожароопасности, следует из постановления кабмина республики.

Ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них машин в целях обеспечения пожарной безопасности на 21 день водится на всей территории лесного фонда Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Ислейтарского, Кайбицкого, Калейкинского, Камского, Кзыл-Юлдузского, Лаишевского, Лениногорского, Лубянского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Приволжского, Пригородного, Сабинского, Тетюшского и Черемшанского лесничеств Татарстана.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта на 21 день вводилось, например, во второй половине апреля, в мае, середине июня и в начале июля. Причиной также была высокая пожароопасность лесов.

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Татьяна Демина