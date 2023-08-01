Минобороны России сообщило, что ВСУ пытались атаковать российские гражданские суда, следовавшие к Босфору

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В ночь на 1 августа ВСУ осуществили попытку террористической атаки с помощью трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря. Об этом сообщило Министерство обороны России.

В ведомстве заверили, что корабли ВМФ России, которые сопровождали гражданские суда, своевременно обнаружили украинские катера. Они уничтожены.

Напомним, Минобороны России также сообщило, что в ночь на 1 августа ВСУ пытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота, контролировавшие судоходство в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя. Украинские судна уничтожили огнем из штатного вооружения российских кораблей.



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Татьяна Демина