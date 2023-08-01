В Казани бесплатные земли получили почти 40% многодетных семей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани за первое полугодие текущего года бесплатные земли получили 38,9% многодетных семей. Такие данные приводит Минземимущество Татарстана.

По республике этот показатель выше — 64,3% от общего числа многодетных семей. Всего в регионе право на бесплатное получение земельного участка имеют 77,9 тысяч семей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В список на получение земли включили еще 71,6 тысяч семей. Всего в общую долевую собственность предоставили 45,9 земельных участка.

В начале июля в Госдуме депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение законопроект о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, проживающим в браке свыше 10 лет и имеющим детей.

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Елизавета Пуншева