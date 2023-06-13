Итоги дня: Путин встретился с военкорами, парковочные абонементы Казани, отмена повышенной готовности COVID-19
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 13 июня:
- Правительство России обдумывает решение о выходе из зерновой сделки, заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, коридоры, «по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска беспилотников, морских беспилотников».
- Глава государства подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей за нарушение норм обращения с животными, а также до 30 тысяч рублей за выброшенных животных.
- Вдобавок Путин подписал федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства». Так, табачный рынок в стране будет регулироваться по аналогии с алкогольным, закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.
- Правительство России одобрило законопроект о налогообложении сверхприбыли крупного бизнеса, заявил министр финансов страны Антон Силуанов. Так, ставка налога на сверхприбыль составит 5% при его перечислении с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Он будет взиматься с компаний, чья прибыль превышает 1 млрд рублей.
- В Татарстане планируют более чем в 23 раза снизить объем инвестиций, по которому инвесторы могут без торгов получить земли для реализации масштабных инвестпроектов: с 350 млн до 15 млн рублей.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о Конституционном совете республики, документ вступит в силу в течение 10 дней с момента его опубликования.
- В Татарстане отменен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций республики, введенный из-за коронавируса, распоряжение подписал Рустам Минниханов.
- В Татарстане планируют ввести новшество в республиканскую программу «Наш двор». Оно затронет встречи, которые проводятся с жителями территорий, на которых готовятся работы: их хотят частично перенести в онлайн-формат.
- Казань не стали исключать из программы развития общественных пространств на 2024 год, жители активно голосовали, тем самым выполнив норматив по Казани. В этом году во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору объектов благоустройства принял участие каждый десятый житель Казани. Это почти 112 тысяч человек. Всего в перечень голосования были вынесены 267 общественных пространств. Победителями стали: вторая очередь бульвара по ул. Серова (12 820 голосов) и озеро «Чайковое» (12 548 голосов) в Казани; парк «Прибрежный» в Набережных Челнах (11 651 голос); городское водохранилище, вторая очередь по ул. Бигаш в Альметьевске (8 868 голосов); сквер по ул. Тукая от центра детского творчества им. И.Х. Садыкова до проспекта Строителей в Нижнекамске (6 172 голоса) и сквер «Юный корабел», вторая очередь по ул. Комарова в Зеленодольске (6 931 голос).
- Президент России Владимир Путин подписал закон о допуске детей к урокам физкультуры только при наличии справки, которую выдадут по результатам профосмотра. В пояснительной записке указано, что в последнее время наблюдается рост «числа случаев резкого ухудшения здоровья обучающихся во время занятий физической культурой, требующих срочного медицинского вмешательства».
- В Татарстане назначили нового заместителя министра внутренних дел. Им стал Фяргат Мухаметзянов. Указ о назначении подписал российский президент. А тем временем кабмин Татарстана распорядился освободить замминистра транспорта и дорожного хозяйства Тимура Никонова от занимаемой должности с 23 июня этого года.
- Исполком Казани готовится законодательно ввести месячные и годовые тарифы на платные парковки в городе, документ уже проходит антикоррупционную экспертизу, она завершится к концу этой недели. В случае принятия постановления у казанцев появится возможность покупать парковочные места на месяц и даже на год. Например, месячная стоимость платных парковок в Вахитовском районе Казани будет стоить 12 835 рублей, а за год — 110 011 рублей. Однако в казанской мэрии уточнили, что проект не является окончательным вариантом постановления.
- С начала эпидемического сезона за медицинской помощью после присасывания клещей обратились 5 069 жителей Татарстана, показатель составил 135,36 на 100 тысяч человек (выше среднемноголетнего уровня на 36,3%). Факты присасывания клещей зарегистрированы во всех муниципалитетах республики за исключением Атнинского и Тукаевского районов.
- Правительство Татарстана рассматривает либерализацию условий передачи частным инвесторам промышленных парков в муниципальных районах. Порог входа для развития парка предлагается снизить с 350 млн до 15 млн рублей. Однако, по мнению участников рынка, действующую планку не преодолеет ни одна частная УК, поэтому для обеспечения непрерывности деятельности существующих промышленных парков особую важность приобретает их доступность для частных инвесторов.
- Доступность типовых двухкомнатных квартир на вторичном рынке в первом квартале 2023 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Татарстан занял 66-е место в рейтинге российских регионов по доступности приобретения жилья. Средняя стоимость квартиры площадью 60 кв. м. в республике на начало этого года — 7,7 млн рублей.
- Уже завтра, 14 июня, по трассе М-11 «Нева» из Санкт-Петербурга в Москву запустят беспилотные грузовики ПАО «КАМАЗ», которые повезут коммерческие грузы. В проекте также участвуют крупнейшие перевозчики: ПЭК, Globaltruck, «Газпромнефть-Снабжение».
Ключевые события 475-го дня специальной военной операции на Украине:
- Президент России Владимир Путин заявил, что в случае продолжения обстрелов своих территорий со стороны Украины РФ рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на ее земли. Вопрос рассмотрят в зависимости от развития ситуации.
- Также российский лидер заявил об отсутствии необходимости в новой волне мобилизации в стране на сегодняшний день. Помимо всего этого, Путин утвердил денонсацию межгосударственного договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
- Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение палаты проект базового закона, устанавливающего правовые гарантии и основания для освобождения от уголовной ответственности для лиц, служащих по контракту в Вооруженных силах России в период мобилизации, военного положения или в военное время.
- В Минобороны России сообщили, что сегодня ночью Воздушно-космические силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также по складу боеприпасов и вооружения иностранного производства. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута.
- В течение прошедших суток подразделения ВСУ продолжали попытки ведения наступательных действий на Южно-Донецком направлении, а также в районе города Артемовска.
- На Времевском выступе киевским режимом в наступление были брошены подразделения, наспех сформированные из остатков военнослужащих бригад ВСУ, ранее понесших большие потери.
- Общие потери противника за сутки в данных районах составили до 275 украинских военнослужащих, четыре танка, пятнадцать боевых бронированных машин, восемь автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».
- Южнее города Артемовск Донецкой Народной Республики активными действиями «Южной» группировки войск в течение прошедших суток успешно отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики. Вклинения противника в нашу оборону не допущено.
- На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики.
- На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Белогоровка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 114 районах.
- Сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Работино Запорожской области, Корсунка Херсонской области, Пшеничное и Новокраснянка Луганской Народной Республики.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураМедицинаБизнесЭкономикаФинансыНедвижимость
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