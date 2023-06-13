В Татарстане назвали победителей голосования по выбору объектов благоустройства на 2024 год

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане подвели итоги Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства на 2024 год. Результаты озвучила директор фонда «Института развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

Всего в перечень голосования были вынесены 267 общественных пространств. Победителями стали:

вторая очередь бульвара по ул. Серова (12 820 голосов) и озеро Чайковое (12 548 голосов) в Казани;

парк «Прибрежный» в Набережных Челнах (11 651 голос);

городское водохранилище, II очередь по ул. Бигаш в Альметьевске (8 868 голосов);

сквер по ул. Тукая от центра детского творчества им. И.Х. Садыкова до проспекта Строителей в Нижнекамске (6 172 голоса);

сквер «Юный Корабел», II очередь по ул. Комарова в Зеленодольске (6 931 голос).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, голосование проходило с 15 апреля и завершилось 31 мая. В Татарстане в нем приняли участие 363 тысячи жителей — меньше десятой части населения региона. Однако количество участников все же выросло — на 75% по сравнению с 2022 годом.

В Казани в голосовании приняли участие почти 112 тысяч человек. Это чуть больше 10% населения города.

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Татьяна Демина