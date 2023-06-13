Россия думает над выходом из зерновой сделки — Владимир Путин

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Правительство России обдумывает решение о выходе из зерновой сделки. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

— Мы сейчас думаем над тем, чтобы нам выйти из этой зерновой сделки. Тем более, что эти коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска беспилотников, морских беспилотников, — цитирует его «РИА Новости».

На прошлой неделе замглавы МИД России Сергей Вершинин по итогам переговоров с ООН в Женеве заявил, что решение о том, продлевать или нет Стамбульское соглашение по зерну, будет приниматься только исходя из интересов страны. Чуть раньше он говорил, что Россия не видит перспектив для продления зерновой сделки.

Позже Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен возможным прекращением действия зерновой сделки.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева