Детей будут допускать на уроки физкультуры только при наличии медсправки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон о допуске детей к урокам физкультуры только при наличии справки, которую выдадут по результатам профосмотра.



Закон «Об образовании в РФ» дополняется новым положением, по которому «до занятий физической культурой допускаются обучающиеся на основании сведений, содержащихся в заключении медицинской организации, выданном по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров обучающихся».

В пояснительной записке указано, что в последнее время наблюдается рост «числа случаев резкого ухудшения здоровья обучающихся во время занятий физической культурой, требующих срочного медицинского вмешательства».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Таким образом, документом устанавливается обязанность школ обеспечивать организацию оказания первой помощи детям. При наличии соответствующей подготовки оказывать первую помощь теперь смогут учителя и иные лица.



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Маргарита Головатенко