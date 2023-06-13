Детей будут допускать на уроки физкультуры только при наличии медсправки
Президент России Владимир Путин подписал закон о допуске детей к урокам физкультуры только при наличии справки, которую выдадут по результатам профосмотра.
Закон «Об образовании в РФ» дополняется новым положением, по которому «до занятий физической культурой допускаются обучающиеся на основании сведений, содержащихся в заключении медицинской организации, выданном по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров обучающихся».
В пояснительной записке указано, что в последнее время наблюдается рост «числа случаев резкого ухудшения здоровья обучающихся во время занятий физической культурой, требующих срочного медицинского вмешательства».
Таким образом, документом устанавливается обязанность школ обеспечивать организацию оказания первой помощи детям. При наличии соответствующей подготовки оказывать первую помощь теперь смогут учителя и иные лица.
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