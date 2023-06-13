Владимир Путин: на Украине может быть создана «санитарная зона» в случае продолжения обстрелов России

Россия в случае продолжения обстрелов своих территорий со стороны Украины рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на ее территории. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

— Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, конечно, остается. Здесь несколько способов решения: во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я говорю это очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию, — цитирует его ТАСС.

При этом глава подчеркнул, что «это отдельный вопрос». По словам Путина, его рассмотрят в зависимости от развития ситуации.

Сегодня также Владимир Путин утвердил денонсацию межгосударственного договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Договор заключили в 2003 году. Необходимость прекращения договора возникла из-за того, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении указанных акваторий.

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Елизавета Пуншева