Президент России заявил об отсутствии необходимости в дополнительной мобилизации
В России на сегодняшний день нет необходимости в новой волне мобилизации. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
— Министерство обороны докладывает, что никакой необходимости в мобилизации, конечно, нет на сегодняшний день, — передает его слова ТАСС.
Путин также заявил, что Россия в случае продолжения обстрелов своих территорий со стороны Украины рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на ее территории. При этом глава подчеркнул, что «это отдельный вопрос».
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