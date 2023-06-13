Президент России заявил об отсутствии необходимости в дополнительной мобилизации

В России на сегодняшний день нет необходимости в новой волне мобилизации. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

— Министерство обороны докладывает, что никакой необходимости в мобилизации, конечно, нет на сегодняшний день, — передает его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Путин также заявил, что Россия в случае продолжения обстрелов своих территорий со стороны Украины рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на ее территории. При этом глава подчеркнул, что «это отдельный вопрос».

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Елизавета Пуншева