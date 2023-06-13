Замминистра транспорта Татарстана Тимура Никонова освободят от должности

Кабмин Татарстана распорядился освободить заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Тимура Никонова от занимаемой должности, об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе министерства.



Тимур Никонов освобождается от должности 23 июня 2023 года.

Никонов родился 1 января 1985 года в городе Брежнев (Набережные Челны). В 2007 окончил Институт экономики, управления и права по специальности бухгалтерский учет, анализ и аудит. Имеет дополнительное образование по специальности руководителя цифровой трансформации.

В 2004-2006 годах начал службу в органах внутренних дел в Челнах, с 2006 по 2009 годы — ведущий эксперт по грузоперевозкам, далее коммерческий директор ООО ПФК «Астрон ЛТД». С 2009 года занимал руководящие должности: в 2009-2010 — директор ООО «ДИАЛ», в 1010-2019 годы — директор ООО «АЛДИНИ» (экспедирование грузов), в 2010-2019 годы — генеральный директор ООО «ДубльГИС-Набережные Челны».

В 2019-ом занял должность заведующего сектором координации информатизации ГУП «ЦИТ РТ», далее — начальник отдела цифрового развития государственного управления Минцифры РТ, в 2020-2021 годах — председатель палаты перспективного социально-экономического развития, далее — замруководителя по экономическому развитию исполкома Елабужского района. С 20 января 2022 года занимал должность заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики.

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Маргарита Головатенко