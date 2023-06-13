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Минобороны России сообщило о нанесении ударов по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ

14:16, 13.06.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России сообщило о нанесении ударов по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ
Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Минувшей ночью Воздушно-космические силы России нанесли удары по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

Вооруженные силы России также нанесли удары по складу боеприпасов и вооружения иностранного производства, пишет «РИА Новости». Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута, заверили в Минобороны страны.

Специальная военная операция продолжается более года. О ее начале президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, в стране началась частичная мобилизация. О ее завершении министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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