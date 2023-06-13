В Татарстане планируют ввести нововведение в программу «Наш двор»

Фото: realnoevremya.ru/Александр Артемьев

В Татарстане планируют ввести новшество в республиканскую программу «Наш двор». Оно касается встреч, которые проводятся с жителями территорий, на которых готовятся работы.

— В следующем году мы хотим ввести новшество, связанное с приложением «Локоло». Как вы знаете, у нас несколько ступеней участия жителей в программе, в том числе обсуждение схемы благоустройства. Это первые такие наши встречи с жителями. Мы их хотим частично перенести в онлайн-формат в том числе. То есть очные встречи они никуда не денутся, они будут, но хотим попробовать вводить общие собрания через приложения, чтобы молодежь, которая зачастую не очень хочет участвовать во встречах либо за неимением времени не участвует в них, тоже могла присоединиться и проголосовать за свой двор во время общего собрания, — объяснила куратор программы «Наш двор» Арина Петрова.

Все инструкции по использованию приложения жильцам будут выдаваться на очных встречах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в 2023 году в голосовании за выбор территорий для благоустройства по республиканской программе «Наш двор» проголосовало почти в два раза больше татарстанцев, чем в прошлом. Получено почти 230 тысяч голосов.

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Татьяна Демина