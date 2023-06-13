В Татарстане отменили режим повышенной готовности для органов управления, введенный из-за COVID-19
В Татарстане отменен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций республики, введенный из коронавируса. Распоряжение о его снятии подписал раис региона Рустам Минниханов.
Отменить режим повышенной готовности решили в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки и в снижением риска распространения COVID-19. Прекращает действие и региональный (межмуниципальный) уровень реагирования.
Режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Татарстане ввели 19 марта 2020 года. В распоряжении Рустама Минниханова указывалось, что он будет действовать до особого распоряжения.
Напомним, 5 мая Всемирная организация здравоохранения отменила режим чрезвычайной ситуации по COVID-19. Решение приняли с учетом предложения экспертов.
Несмотря на завершение пандемии, некоторые антиковидные ограничения продолжают действовать. Они, например, сохранились в детских лагерях Татарстана. Это обязательное обследование персонала лагерей на коронавирус не менее чем за два дня до начала работы.
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