В Татарстане отменили режим повышенной готовности для органов управления, введенный из-за COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане отменен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций республики, введенный из коронавируса. Распоряжение о его снятии подписал раис региона Рустам Минниханов.

Отменить режим повышенной готовности решили в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки и в снижением риска распространения COVID-19. Прекращает действие и региональный (межмуниципальный) уровень реагирования.

Режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Татарстане ввели 19 марта 2020 года. В распоряжении Рустама Минниханова указывалось, что он будет действовать до особого распоряжения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, 5 мая Всемирная организация здравоохранения отменила режим чрезвычайной ситуации по COVID-19. Решение приняли с учетом предложения экспертов.



Несмотря на завершение пандемии, некоторые антиковидные ограничения продолжают действовать. Они, например, сохранились в детских лагерях Татарстана. Это обязательное обследование персонала лагерей на коронавирус не менее чем за два дня до начала работы.

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Татьяна Демина