Президент России подписал закон о штрафах за выброшенных животных

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными, а также до 30 тысяч рублей за выброшенных животных.

Закон устанавливает штрафы до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными, повлекшие вред жизни или здоровью граждан. Вводятся штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных, включая за выброшенных домашних животных в размере до 30 тысяч рублей. Устанавливаются штрафы за жестокое обращение с животными — до 100 тысяч рублей.

Совет Федерации России одобрил закон в начале июня. Кодекс об административных правонарушениях будет дополнен тремя новыми статьями.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июне в России установили требования к содержанию животных в зоомагазинах и иных местах их продажи. В новых требованиях регламентирован порядок кормления, температурный режим содержания и др. Согласно нововведениям, вольеры должны быть оборудованы необходимыми приспособлениями.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко