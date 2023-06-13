В Госдуму внесли законопроект об освобождении бойцов СВО от уголовной ответственности

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение палаты проект базового закона, устанавливающего правовые гарантии и основания для освобождения от уголовной ответственности для лиц, служащих по контракту в Вооруженных силах России в период мобилизации, военного положения или в военное время.



Документ подразумевает, что призванные на службу по мобилизации или контрактники, совершившие преступления большой и средней тяжести, освобождаются от уголовной ответственности со дня увольнения со службы или получения государственной награды.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, предлагающий на период мобилизации или военного положения установить возможность призыва на военную службу граждан с судимостью. Исключением станут осужденные за тяжкие преступления.



В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет (с определенными исключениями) призывать на военную службу по мобилизации людей с непогашенной или неснятой судимостью. Закон также разрешает проходить в период мобилизации альтернативную гражданскую службу.

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Маргарита Головатенко