«Проект не является окончательным»: мэрия Казани — о введении абонементов на городской паркинг

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В казанской мэрии рассказали «Реальному времени» о проекте постановления, который законодательно вводит месячные и годовые тарифы на платные парковки в городе. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

— Проект не является окончательным вариантом постановления, предложения разработаны Комитетом по транспорту для дальнейшего рассмотрения в части стоимости и сроков введения абонементов, — рассказали нам.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Судя по документу, цена абонемента на платные парковки будет одинаковой для большинства районов Казани. Исключением является только центр города. Предполагается, что месячная стоимость платных парковок в Вахитовском районе Казани будет стоить 12 835 рублей. Если купить места сразу на год, то водителям придется заплатить 110 011 рублей.

В два раза меньше стоит припарковаться в остальных частях Казани. Это Ново-Савиновский, Московский, Кировский, Авиастроительный, Приволжский и Советский районы города. Во всех случаях стоимость месячного абонемента составит 6 340 рублей, годового — 54 340 рублей.

Также у автомобилистов есть возможность арендовать парковочное место сразу во всех районах города. В этом случае в месяц придется платить 25 514 рублей, а в год — 218 691 рубль.



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Айрат Назипов