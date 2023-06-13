Татарстан оказался на 66-м месте в рейтинге российских регионов по доступности приобретения жилья

Доступность типовых двухкомнатных квартир на вторичном рынке в первом квартале 2023 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, Татарстан занял 66-е место в рейтинге «РИА Новости» российских регионов по доступности приобретения жилья.

Так, татарстанской семье на начало 2023-го понадобится минимум 8,1 года, чтобы накопить на квартиру.

В прошлом году этот показатель был меньше — он составлял 6,5 года.

Средняя стоимость квартиры площадью 60 кв. м. в республике на начало этого года — 7,7 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В целом, согласно исследованию, ситуация с доступностью жилья для многих российских семей заметно осложнилась за последние несколько лет. Значительный рост цен на жилье в 2020—2021 годах, который подстегнула программа льготной ипотеки, и сокращение реальных доходов населения обострили проблему приобретения жилья.

Цены за год выросли в 75 регионах и в девяти — снизились.

Самый сильный рост — в Ленинградской области, где средняя цена квадратного метра типового жилья на вторичном рынке (по отношению к первому кварталу 2022 года) выросла на 77%. Еще в двух регионах цены выросли больше чем наполовину: в Оренбургской области и Хакасии — на 55% и 50% соответственно.

Быстрее всего квартиру накопить на типовую «двушку» получится в НАО, Магаданской области и ЯНАО, где необходимо менее трех лет. При этом стоимость такой квартиры во всех трех регионах выше среднероссийского уровня, но и максимально возможный свободный денежный остаток превышает средний по стране уровень (в полтора раза и более).

Последнюю строчку рейтинга занимает Севастополь, там семье придется больше 14 лет копить на квартиру. Семьям в Кабардино-Балкарии — 13,5 года, в Крыму и Карачаево-Черкесии — почти 13, в Краснодарском крае — чуть более 12, в Чечне и Дагестане — около 12, в Ингушетии — немногим более 10 лет.

Отмечается, что во всех регионах, замыкающих рейтинг, за исключением Кубани, доступность жилья по сравнению с прошлым годом снизилась.

В Центробанке подсчитали, что россиянину нужно 8 лет, чтобы накопить на квартиру в новостройке и при этом «не пить, не есть». О снижении доступности жилья в стране заявляли и в Фонде «Институт экономики города». Аналитическая служба «Реального времени» составила свой рейтинг доступности жилья по регионам России на основе данных Росстата, Института экономики города и сервиса «Домклик» (средние рыночные цены). Так, Казанская агломерация оказалась на нижних строчках — на 16-м месте из 17 — с отметкой «Жилье существенно недоступно».

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Илина Хакимова