Полупустые промпарки выведут из инвестиционной «комы»

Муниципальные промпарки в Татарстане хотят отдать в руки профессиональных управляющих

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство Татарстана рассматривает либерализацию условий передачи частным инвесторам промышленных парков в муниципальных районах. Порог входа для развития парка предлагается снизить с 350 млн до 15 млн рублей — этих инвестиций будет достаточно, чтобы инвестор получил землю без торгов и обрел полноправный статус управляющей компании. По мнению участников рынка, действующую планку не преодолеет ни одна частная УК, поэтому для обеспечения непрерывности деятельности существующих промышленных парков особую важность приобретает их доступность для частных инвесторов.

Добро пожаловать, или Вход упрощен

Правительство Татарстана предпринимает новые шаги по оживлению промышленных парков в муниципальных районах, рискующих так и остаться на периферии инвестиционных волн. Как рассказали источники «Реального времени», Кабинетом Министров РТ подготовлен законопроект, открывающий широкий доступ частным инвесторам для развития промышленных парков, находящихся в собственности муниципалитетов, но не имеющих профессиональных управляющих компаний. Поправки готовятся внести в Земельный кодекс РТ.

Согласно им, претендент на статус УК того или иного промпарка должен представить инвестиционный проект на сумму не менее 15 млн рублей. Взамен он сможет получить без торгов земельный участок под промышленным парком, находящийся в собственности муниципалитета. Без права распоряжения земельными участками ни одна компания не может стать полноценной управляющей компанией, а без УК промышленный парк не может войти в федеральный и республиканский реестр аккредитованных промышленных парков.

Площадь земельного участка и сроки аренды в правительственном законопроекте не оговариваются, но предусматриваются в инвестиционном соглашении в соответствии с действующим в республике порядком передачи земельных участков без проведения торгов (ПКМ РТ №554 от 09.07.2021). Как правило, срок аренды участка устанавливается с учетом сроков масштабного инвестиционного проекта инвестора. Кроме того, предлагается освободить инвесторов от обязанности конкретизировать точное количество новых рабочих мест в силу невозможности осуществления мониторинга и контроля за его исполнением. По данным «Реального времени», инициатором внесения изменений выступил Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, которому поручили форсировать наполнение муниципальных промышленных парков с низким количеством резидентов.

Кабинетом Министров РТ подготовлен законопроект, открывающий широкий доступ частным инвесторам для развития промышленных парков. Фото: realnoevremya.ru

2,2 тысячи гектаров для индустриализации в пригородах



Информацию о подготовке поправок «Реальному времени» подтвердили во всех заинтересованных ведомствах, отвечающих за состояние промпарков. В ИВФ РТ сообщили, что введение особого инвестпорога для промпарков имеет объективные причины, так как необходимо создать доступные условия для прихода инвесторов во все локальные точки.

— Промпарки в районах республики — это место открытия небольших бизнесов. Здесь может быть локальное производство отдельных изделий или переработка сельскохозяйственной продукции. Это не масштабный конвейер с большой численностью работников, а точка роста конкретной территории. С учетом невысокой экономической активности в районах республики инвесторы не спешат направлять сюда большой капитал в сотни миллионов рублей, — объясняют в ИВФ РТ. — Отсюда и соразмерные требования к УК.

Для управления промышленными парками в муниципальных районах при ИВФ РТ в 2021 году была создана дочерняя компания «Унипарк».

— Прекращение деятельности управляющей компании промышленного парка может привести к его исключению из реестра аккредитации Минэкономики РТ, а значит, резиденты лишатся своих льгот и мер поддержки. Должны быть созданы все условия для своевременного привлечения новой управляющей компании и передачи ей земельных участков, — объясняет генеральный директор «Унипарка» Марат Шакиров.

К примеру, до 2023 года в Буинске и Актаныше отсутствовали управляющие компании. Промпарки управлялись муниципальными властями, у которых нет для этого специальных ресурсов и кадров с нужными компетенциями.



Передача земель в аренду инвесторам осуществлялась через процедуру публичных торгов, минуя управляющую компанию. Как результат — низкая привлекательность для новых резидентов.

По официальным данным, сегодня в промышленных парках республики работает более 1500 резидентов, выручка резидентов по итогам 2021 года составила более 404,7 млрд рублей. Но в большей степени она сформирована за счет крупных игроков технополиса «Химград» в Казани и КИП «Мастер» в Набережных Челнах, а промышленные парки в каждом муниципальном районе республики работают по-разному. Их общая площадь оценивается более чем в 2,2 тысячи гектаров.

— Инвестпорог в 15 млн рублей вводится только в отношении муниципальных парков. А для частных ничего не меняется, — сообщили в пресс-службе в АИР.

По официальным данным, сегодня в промышленных парках республики работает более 1500 резидентов. Фото realnoevremya.ru

«Химград» и КИП «Мастер» отделили от «малышей»



До сих пор право на получение земельных участков без торгов в Татарстане предоставляли только тем инвесторам, стоимость проекта которых составляла не менее 350 млн рублей. Этот «инвестиционный порог» был установлен в феврале прошлого года. Его ввели отдельной законодательной поправкой в статью 33.3. Земельного кодекса РТ. Согласно ей, предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов производится, если он соответствует основному критерию в 350 млн (указано в приложении к Земельному кодексу РТ). По сути, власти сформулировали основное требование к инвестору, претендующему на получение земли без торгов (юридически оно значится как «критерий» оценки масштабности инвестиционного проекта).

Отказываться от него в правительстве РТ не собираются. Но для оживления активности в промышленных парках попробовали сделать «шаг конем» и разделили промпарки на две категории — городские и муниципальные. Для инвесторов промпарков городских округов инвестиционный порог оставили прежним в 350 млн, а для муниципальных — снизили до 15 млн рублей, следует из законопроекта Кабмина РТ. Зачем? По мнению экспертов, это заградительная мера призвана защитить позиции технополиса «Химград» в Казани и камазовского КИП «Мастер» в Челнах (от возможного переизбытка строительства промышленных территорий в этих городах) и перенаправить будущие инвестиционные потоки в районы республики.

В феврале на коллегии Минэкономики РТ Рустам Минниханов охарактеризовал кризисное положение промпарков как «стыд и позор». Фото: использовано realnoevremya.ru с сайта rais.tatarstan.ru

«Вы же заявки писали. Мы же деньги выделяли»



Правительственная инициатива последовала в ответ на критику главы республики о низкой заполняемости промпарков. В феврале на коллегии Минэкономики РТ Рустам Миннниханов охарактеризовал кризисное положение промпарков как «стыд и позор».

— Для развития промпарков созданы все условия, предоставляются субсидии, налоговые льготы, льготное заемное финансирование. Вместе с тем в семи парках у нас в республике, я уже неоднократно критиковал, по одному резиденту — Аксубаевский, Бугульминский, Елабужский, Заинский, Кайбицкий, Лениногорский, Рыбно-Слободский районы. Это стыд и позор, — заявил Рустам Минниханов.

По его словам, низкая заполняемость промпарков в Актанышском районе Татарстана — 28%, Буинском — 39%, Новошешминском — 3%, в Мамадышском — 32%. Он отметил, что площадки были созданы за счет бюджетных средств. «Вы же заявки писали. Мы же деньги выделяли. Не занимаетесь», — указал раис Татарстана. Он поставил задачу обеспечить заполняемость не менее 70%.

В настоящее время в республике действует более 100 промышленных парков, чье строительство, как говорят, приурочили к празднованию 100-летия ТАССР. Фото: realnoevremya.ru

Почему промпарки остались полупустыми

Отметим, что в настоящее время в республике действует более 100 промышленных парков, чье строительство, как говорят, приурочили к празднованию 100-летия ТАССР. При этом им приходится в неравных условиях конкурировать за резидентов с ТОСЭР и ОЭЗ, у последних есть весомые налоговые льготы, которые притягивают резидентов с большими проектами, а у промпарков — нет. Известен случай, когда одного китайского резидента промпарка переманили в челнинский ТОСЭР. Именно по этой причине инвестпорог в 15 млн рублей приравнен к размеру минимальных инвестиций для резидентов татарстанских ТОСЭР (в Земельном кодексе РТ установлен критерий от 10 до 20 млн рублей).

— Татарстан — единственный регион России, на минуточку, в котором есть семь федеральных зон — это две особые экономические зоны и пять территорий опережающего развития и 100 промышленных парков — сто! Вообще больше нигде такого в нашей стране нет, — изумлялась глава АИР Талия Минуллина на одном из заседаний Госсовета РТ еще в 2020 году. — Во-первых, почему их 100? Кто сказал, что их должно быть 100? Потому что 100-летие ТАССР? Но это же не экономическое обоснование, что их должно быть 100.

В прошлом году власти пытались выровнять льготные условия резидентов промпарков и ТОСЭР и ввели налоговые льготы. Тем, кто работает по упрощенной системе налогообложения, снизили ставку с 6% до 1%, а по второй схеме УСН — с 15% до 5%. Кроме того, освободили от уплаты транспортного и имущественного налогов. Ими смогут воспользоваться 200 резидентов 43 промпарков, за исключением Казани, Набережных Челнов, говорил глава бюджетного комитета Леонид Якунин. Выпадающие доходы республиканского бюджета составят 15,3 млн рублей в год, срок действия — от 3 до 10 лет.

«Бегать за большими деньгами — все равно что ловить журавля в небе»

— Почему-то у нас сложился такой стереотип, обязательно должен прийти иностранец с мешком денег и построить большой завод. Бегать за большими деньгами — все равно что ловить журавля в небе. Для многих районов — это было нереальным, а тем более сейчас, — считает замглавы ТПП РТ и член республиканской комиссии по аккредитации промплощадок Артур Николаев.

По его словам, даже небольшое предприятие, которое начинает выпускать новую продукцию, становится серьезным инвестором в районах. Поэтому снижение инвестиционного порога положительно повлияет на динамику развития промпарков. «Если уменьшить входной билет, то у многих районов появится второе дыхание. Рынки меняются, логистические цепочки рушатся, а если на площадках будут развиваться небольшие производства — это как раз то, ради чего еще в 2013 году затевалась программа», — уверен он.